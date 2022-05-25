三星-現代汽車-樂天-韓華，600萬億韓元的“大手筆未來投資”. May. 25, 2022 08:00. by 宋忠炫, 郭道英 balgun@donga.com,now@donga.com. 三星、現代汽車、樂天、韓華等韓國大企業24日發表了接近600萬億韓元的超大型投資計劃。據分析，此舉是為了先發制人地投資半導體、生物、移動出行、能源等負責未來韓國經濟的尖端產業，在全球市場上占據優勢。 三星當天表示，為了培育未來產業，計劃到2026年為止的5年間共投資450萬億韓元。其中，國內投資額達360萬億韓元，占全體投資額的80%。三星計劃通過此次投資，在存儲器半導體市場上保持超差距，在半導體設計和半導體代工市場也培養全球競爭力。三星還計劃在生物、人工智能、第六代（6G）通信領域繼續進行攻擊性投資。 現代汽車和起亞、現代摩比斯公布了到2025年為止的4年內僅在國內就投資63萬億韓元的藍圖。現代汽車計劃在電動汽車、氫燃料電動汽車、混合動力車等環保事業高度化等方面投資16.2萬億韓元，在未來航空移動和無人駕駛等方面繼續投資。 樂天計劃在新設生物工廠和開發大規模綜合購物中心等加強未來產業和現有產業力量方面，在5年內投資37萬億韓元。樂天還計劃對地區經濟和未來產業生態系統建設、創業培育等進行投資。韓華集團表示，將在5年內對能源、碳中和國防產業、宇宙航空等領域進行37.6萬億韓元的投資，其中包括國內20萬億韓元的投資。 據分析，韓國大企業之所以推出攻擊性的投資計劃，是為了應對加強韓美經濟、技術同盟等全球經濟結構重組的情況。也就是說，將動員所有投資力量，打造尖端產業的基礎體力，培養全球競爭力。據分析，其中還包含了增加以國內尖端產業為中心的優質工作崗位，強化企業作用和責任的意誌。 企業家們當天在大韓商工會議所舉行了“新企業家精神”宣布儀式，成立了“新企業家精神協議會”。大韓商工會議所會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、韓國經營者總協會會長孫京植、“優雅兄弟”董事會主席金奉鎮、Market Kurly代表金瑟雅等76名企業家，決定通過“青年招聘接力”等方式解決社會問題。

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