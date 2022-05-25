“LIME錢主”金永洪的親戚在菲律賓當地被捕. May. 25, 2022 08:02. by 高道藝記者 yea@donga.com. 據悉，幫助LIME資産運營公司的錢主、大都會集團會長金永洪（49歲•通緝中）外逃的親戚金某本月16日在菲律賓當地被捕。 綜合24日東亞日報的采訪來看，首爾江南警察署確認了因涉嫌助犯人外逃而被告發的金某在當地被捕的事實，正在要求其出席。菲律賓當地的一位相關人士表示：“16日晚，菲律賓移民局和警察等8人待命出動逮捕了金某。” 接受LIME基金資金2500多億韓元投資的房地産執行公司大都會的濟州法人代表金某涉嫌以向韓國轉播菲律賓賭場的方式運營網絡賭場，並以每年分紅收益金的方式向實際所有者金會長提供了逃資。警方計劃在金某被遣送回國內後，集中追查金會長的行蹤。 被指爲LIME基金詐騙嫌疑的核心人物的金會長在2019年10月出國到菲律賓後，2年多來一直過著逃避生活。金會長涉嫌通過自己實際擁有的大都會將2500多億韓元的LIME基金資金轉移到海外，部分資金流向政治圈人士的疑惑也浮出水面。警方確保了正在外逃的金會長向包括金某在內的菲律賓度假村職員下達賭場運營、工資支付相關指示的17分鍾左右的通話錄音文件，正在分析其真僞。 22日，正在調查金會長等人在菲律賓開設非法賭場嫌疑的江原警察廳也以開設賭場嫌疑拘留了曾任會計部長的石某，並正在繼續進行調查。

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