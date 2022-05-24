獲得英超金靴獎的孫興慜能否轉會歐洲頂級豪門？. May. 24, 2022 07:45. by 金東昱 creating@donga.com. 被稱爲“托特納姆熱刺先生”的孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）下個賽季能否在其他歐洲頂級俱樂部效力，備受關注。 孫興慜在本賽季英超聯賽（EPL）中以23粒進球成爲並列射手王，迎來了足球生涯的鼎盛時期。海外媒體和專家預測，孫興慜有可能轉會到歐洲頂級俱樂部。去年，孫興慜與托特納姆熱刺隊達成協議，決定續約4年，直到2025年。 曼聯出身的英超名宿加裏•內維爾最近參加天空體育的《星期一晚上的足球》節目時表示：“曼聯下個賽季如果能引進哈裏•凱恩當然很好，但如果不可能，就應該引進孫興慜。需要孫興慜來代替克裏斯蒂亞諾•羅納爾多。”本賽季攻入18球的C羅在下個賽季轉會的可能性很大。內維爾表示：“孫興慜的實力可以在世界任何一支球隊效力”，並預測頂級俱樂部會提出轉會提議。托特納姆熱刺隊出身的迪米特爾•貝爾巴托夫（41歲）也表示：“雖然孫興慜與托特納姆熱刺隊的合約還剩很長一段時間，但他有可能在今年夏天轉會到頂級俱樂部。熱刺隊應該小心頂級俱樂部向孫興慜提出巨額轉會費的情況。” 從去年開始，孫興慜傳出了轉會到拜仁慕尼黑隊（德國）、尤文圖斯隊（意大利）、皇家馬德裏隊（西班牙）等歐洲頂級俱樂部的傳聞。據悉，當時尤文圖斯處理了兩名前鋒，籌集了9000萬歐元（約1209億韓元）。當地報道稱，皇家馬德裏隊也爲引進孫興慜制定了7000萬歐元的轉會費。 但是也有人主張，孫興慜已經錯過了轉會的最佳時機。英國天空體育報道說：“選手隨著年齡的增長，狀態會逐漸下降。孫興慜的全盛期是在托特納姆熱刺隊度過的，因此錯過了轉會到聯賽冠軍或歐足聯冠軍聯賽常客頂級俱樂部的機會。孫興慜在去年4月決定與俱樂部續約時，事實上已將自己的未來與熱刺隊捆綁在了一起。”

한국어