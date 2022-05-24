新冠肺炎新增確診病例118天來首次低于1萬人. May. 24, 2022 07:46. by 李智潤記者 asap@donga.com. 韓國國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）日新增確診患者時隔118天之後首次降至1萬人以下。據疾病管理廳23日透露，以當天0時爲准，新增確診病例爲9975人。這是自1月25日（8570人）以來，一日新增確診病例首次少于1萬人。3月中旬，國內一日新增確診病例曾超過62萬例。 但是中央事故處理本部社會戰略班長孫英來（音）預測：“新冠肺炎確診病例的減少趨勢有放緩的傾向，因此到了一定時間，流行規模不會再減少。”在今後小規模新冠病毒流行將持續反複的預測占優勢的情況下，防疫當局曾分析說，最早從6月份開始在國內將再次流行。 最近，新冠肺炎新增感染者中，國內60歲以上人群的比率明顯減少。該年齡段感染時最有可能惡化爲重症。從15日至21日每10萬人中平均每天發生率來看，20多歲和30多歲分別爲71.1人和70.6人，而60多歲和70多歲分別爲37.2人和37.2人。 隨著整體流行規模和高齡患者同時減少，醫療體系也變得寬裕。以22日爲基准，新冠肺炎病床使用率爲重症患者病床17.5%、准重症病床20.3%、中等症病床15.8%。可以進行新冠肺炎面對面診療的醫院在全國共有6439家（以20日爲基准）。

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