韓美所有道路壹起走下去的價值同盟… 國家利益和實用性是課題. May. 23, 2022 07:54. . 尹錫悅總統和美國總統拜登昨天壹同訪問烏山美國空軍基地的韓國航空宇宙作戰本部，結束了四天三夜的同行。兩國首腦決定，從應對朝核、經濟、技術安保到全球懸案，將韓美關系提升為基於兩國共享價值的“全球全面戰略同盟”。兩國首腦今天將在日本召開的印度太平洋經濟框架首腦會議上通過視頻再次見面。 韓美兩國首腦決定，通過此次會談，將韓美同盟從韓半島的地理領域擴展到全世界，發展成為集軍事、經濟、技術安保、全球懸案於壹體的中心軸。這可以說是與埋沒在解決朝核問題等韓半島懸案中的文在寅政府、放棄國際社會領導力的特朗普政府決裂，也是從根本上重新確立韓美同盟。 特別是兩位首腦將核心放在了自由民主、人權等普遍性價值上。他們是在就職致詞中數十次高喊“自由”的尹總統，也是壹直主張民主國家聯合起來與權威主義獨裁國家對抗的拜登總統。有著相同想法的兩人在各方面都很默契。對於尖端技術同盟，拜登總統表示“充滿活力的民主主義才是世界革新的原動力”，尹總統回應稱，“如果沒有自由民主系統，尖端產業是不可能的。” 兩國聯合聲明中處處包含著以這種價值為基礎的實踐議程。韓國決定共同參與對抗數字權威主義的“網絡未來宣言”，並表現出了將拜登總統主導的民主峰會在韓國舉行的意誌。這些都是前任政府考慮到與中國的關系而不參加或消極的問題。此前主張模糊均衡的韓國外交明確了坐標移動到自由陣營的核心軸。 當然，軍事安保公約也變得更加堅固。此次首腦會談是在朝鮮完成發射洲際導彈和核試驗準備的情況下舉行的。韓美首腦還另外準備了進入聯合指揮地堡的“B計劃”。反映這種局勢，聯合聲明明確表示了重新啟動延伸遏制戰略協議體、擴大聯合軍演、適時展開戰略資產等實質性措施。 同盟的基礎在於共同的價值和相互共享的利益。價值同盟和利益同盟是硬幣的兩面。同時，同盟是共同對抗潛在威脅的盟約。應該充實新構建的“經濟安保對話”等韓美渠道，應對供應鏈混亂等危機，同時從印太經濟框架初期開始積極參與討論，展現構建包容性交易秩序的國家利益和實用外交能力。

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