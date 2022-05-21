拜登訪韓之際，“世界末日飛機”被緊急派往日本. May. 21, 2022 07:29. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 在美國總統拜登訪韓之際，被稱為“世界末日飛機”的核空中指揮控制系統（E-4B）被轉移部署到日本沖繩嘉手納基地。 通常，美國總統在海外巡訪時，E-4B會在訪問國或附近地區待命，以防發生緊急情況。但公開飛行路線和目的地實屬罕見。分析認為，這是針對拜登總統的訪韓和韓美首腦會談（21日），對準備發射洲際導彈和進行核試驗的朝鮮發出的警告。 據軍用飛機追蹤網站20日透露，美國空軍壹架E-4B飛機於韓國時間19日晚從馬裏蘭州安德魯斯基地起飛，20日下午抵達嘉手納基地。這與拜登乘坐的專機（空軍壹號）在京畿道烏山空軍基地著陸時幾乎在同壹時間完成了移動部署。被稱為“守夜者”的E-4B在核戰爭爆發時指揮洲際導彈、核轟炸機、核潛艇等美國所有核戰鬥力和陸海空部隊。這就是被稱為“世界末日飛機”的原因。 這架飛機體內外還具備了面對核爆炸時產生的電磁脈沖也能保護電子裝備的尖端防禦系統。雖然戰時乘坐的是美國總統，但平時國防部長、參謀長聯席會議主席等都用它去海外出差。去年3月美國國防部長奧斯汀訪韓時乘坐該飛機來到這裏，引起了人們的關註。韓國軍方相關人士表示：“美國總統海外巡訪時暴露E-4B航跡是非常罕見的事情，”“這是拜登總統在韓日巡訪期間應對朝鮮核試驗、發射洲際導彈挑釁的牽制之舉。” 在這種情況下，美國空軍的“眼鏡蛇球”（RC-135S）偵察機20日也飛臨半島東部海域，監視朝鮮發射洲際導彈的跡象等挑釁情況。

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