拜登在推進巡訪韓日後與習近平會談. May. 21, 2022 07:30. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登為牽制中國正式展開印度太平洋戰略的韓日巡訪後，將推進與中國國家主席習近平（照片）的美中首腦會談。此次會談將是拜登就職後的第五次會談，為了將中國排除在世界供應網之外，預計圍繞印度太平洋經濟框架（IPEF）、朝核問題、臺灣等核心懸案將展開激烈的心理戰。 白宮國家安全事務助理沙利文當地時間19日表示：“即使拜登總統在幾周內與習近平主席通電話，也不會感到驚訝。”沙利文似乎在前壹天與中國共產黨政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話時協調了美中首腦會談的日程。 如果拜登和習近平實現通話，這將是3月份圍繞俄羅斯入侵烏克蘭展開緊張的心理戰後的首次會談。在此次會談中，印太經濟框架出臺等美國牽制中國的政策將成為最大的焦點。預計習近平會強烈反對，認為將中國排除在供應鏈之外的企圖不會成功。楊潔篪在與沙利文的通話中警告：“任何拉幫結派進行分裂和對抗的企圖都無法實現。” 朝核問題和臺灣問題也是核心問題。沙利文表示：“對於朝鮮的挑釁，我們非常直接地向中國傳達了堅決應對的立場，”“中國應該深思熟慮采取壹切方法來減少朝鮮挑釁的可能性。”對於臺灣問題，他發出警告稱，“中國在臺灣問題上正在加劇緊張局勢”。 美國以印太經濟框架和美國、日本、澳大利亞、印度參與的“四方安全對話機制”（QUAD）、美國、英國、澳大利亞參與的“美英澳三方安全夥伴關系”（AUKUS）等為中心，擴大了對中國的牽制，中國則以擴大金磚國家（BRICS）進行了對抗。金磚國家是由中國、俄羅斯、印度、巴西、南非參與的經濟合作體。中國負責外交事務的國務委員兼外交部長王毅在金磚國家外長會談中表示：“應該研究利用‘金磚國家+’模式，在更多的範圍和更廣的領域展開合作，”“應該加強新興市場國家和發展中國家的合作，為世界和平與發展做出更大的貢獻。”

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