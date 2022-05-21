防疫當局表示：“最快從6月末開始新冠病毒將再次流行，有可能在9~10月達到頂點”. May. 21, 2022 07:30. by 趙建熙記者•趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 政府預測，最快將于6月末在國內再次流行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。由于反複出現新的變異毒株，以前的“秋季流行”預測或將大幅提前。 疾病管理廳20日表示，國內新冠病毒肺炎每天的確診人數在6月末減少到8309人，預計7月末將再次增加到9014人。這是以維持新冠病毒確診者的7日隔離義務爲前提推算的結果。 如果完全取消義務隔離，預計每天的確診患者將在6月末和7月末分別激增到2.4725萬人和4.9411萬人。疾病廳次長金憲柱（音）表示：“如果因新變異毒株導致疫苗接種效果減少等免疫力下降，從今年夏天開始（新冠肺炎）將再次流行，並有可能在9、10月份達到頂點。” 據此，政府將當初計劃最早從本月23日開始解除的確診者7日義務隔離措施延長到了6月20日。也就是說，將在4周後重新評價新冠病毒的擴散情況，並讓確診者在社區醫院接受面對面診療等完善醫療體系後，重新討論是否解除義務隔離。 但是，初、高中期末考試將于6月舉行，感染新冠病毒的學生也可以在學校進行面對面考試。教育部20日向各市道介紹了新冠病毒確診學生與其他學生錯時差上學後，在另外的考試室進行考試的方針。在初、高中，確診學生去學校考試是國內新冠肺炎疫情發生2年半以來的第一次。

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