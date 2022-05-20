NBA金州勇士隊主場戰勝達拉斯獨行俠隊，搶占西部決賽先機. May. 20, 2022 07:57. by 兪載泳 elegant@donga.com. 擁有強大攻擊活力的美國職業籃球（NBA）金州勇士隊憑借出色的防守在西部決賽中先發制人。 19日，金州勇士隊在主場美國加利福尼亞州舊金山大通中心舉行的2021~2022賽季NBA西部決賽第一場比賽中，憑借主力球員的得分和有組織的合作防守，以112比97大勝達拉斯獨行俠隊，大比分1比0領先。 金州勇士隊和達拉斯獨行俠隊分別有斯蒂芬•庫裏和盧卡•東契奇這兩位王牌選手。在能否封鎖王牌直接關系到勝利的比賽中，金州勇士隊的防守注意力超過了達拉斯隊。第1節安德魯•維金斯（19分）利用庫裏的掩護連得10分，以28比18領先的金州勇士隊直到第2節中期爲止，憑借庫裏（21分、12個籃板球）和維金斯的得分保持了差距。但是在第2節後半場最後階段，東契奇的3分球和得分接連出現，引領了球隊的強勢追擊。東契奇在上半場就得了18分。 感到危機感的金州勇士隊在第三節徹底封殺了東契奇。隨著東契奇利用隊友的擋拆展開2對2進攻，在專門防守者發生變化的瞬間，德拉蒙德•格林和維金斯利用積極的協防包圍了對方。情緒變得急躁的東契奇在第三節一開始就犯下了2個失誤，達拉斯隊的進攻開始變得不順暢。趁此機會，庫裏的兩個3分球和克萊•湯普森（15分）的得分接踵而至，最終以64比47拉開了雙方之間的差距，事實上勝負懸念已經提早終結。 湯普森在上半場沒有得分的情況下，僅在第3節就貢獻了11分。東契奇直到第3節後半段才在對方協防出現之前，迅速給站在弱側的隊友制造了外圍投籃機會，但隊友的命中率始終不高。東契奇（20分、7個籃板球）在第3節只得到了2分，還出現了4個失誤。他在第4節也能未得分，保持了沈默。

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