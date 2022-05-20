時隔17年的“歐比旺”麥克格雷格：“將展現歐比旺的另一面”. May. 20, 2022 07:57. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 這是伊萬•麥克格雷格繼電影《星球大戰前傳3：西斯的複仇》（2005年）之後時隔17年再次以《星球大戰》系列回歸。這次是通過下個月8日通過在線視頻服務（OTT）迪士尼+公開的系列《歐比-旺•克諾比》。 麥格雷戈在19日舉行的視頻記者見面會上談到了回歸感想，“可以對歐比-旺•克諾比進行進一步考察。作爲演員我很幸福。”麥克格雷格在1999年電影《星球大戰前傳1：幽靈的威脅》中飾演歐比-旺•克諾比，到《西斯的複仇》爲止，共在3部影片中飾演了該角色。歐比旺是從1977年《星球大戰》第一部作品開始就登場的人物。在銀河共和國的正義守護者集團絕地中，他在外交、戰術等所有領域都具有卓越的能力，因此備受尊敬。在此次系列中，歐比旺在像家人一樣的弟子阿納金•天行者成爲邪惡的化身達斯•維達後選擇隱居，之後他爲了與賞金獵人對抗而再次露面。 麥克格雷格說：“這次拍攝是爲了展現我們喜愛的角色歐比旺的另一面，所以很特別”，“描繪精神上受到很多破壞等巨大變化的人物非常有趣。” 使用絕地武士們的主要武器光劍（Lightsaber）的動作也將再次亮相。他說：“拳擊選手一旦登上拳擊台，就會傾注巨大的能量。” 出席當天座談會的黛博拉•周導演表示：“在尊重《星球大戰》之前工作的同時，我想帶著此次系列獨有的原創性，開啓新的篇章。” 另外，此次系列由在好萊塢活動的攝影導演鄭正勳參與，一度成爲話題。

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