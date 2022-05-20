德國取消“親俄”前總理施羅德的“禮遇”辦公室. May. 20, 2022 07:58. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 德國政府表示，前總理施羅德（78歲，1998~2005年執政，照片)在俄羅斯入侵烏克蘭後也繼續露骨的親俄行動，決定關閉為禮遇前總理而提供的辦公室。德國用國家經費向前總理提供辦公室及助手。如果確定關閉，施羅德將失去相當於每年40.7萬歐元（約5.3億韓元）的優惠。 當地時間18日，公共廣播電臺德國之聲等報道說，與社會民主黨、社民黨組成聯合政府的綠黨、自由民主黨同意關閉位於首都柏林聯邦議會大廈的前總理施羅德辦公室。三黨表示，“他沒有履行前總理的義務”，不能對他的親俄路線置之不理。財政部長兼自民黨代表克裏斯蒂安·林德納聲討說：“無法想象為俄羅斯總統普京展開遊說的前總理享用由稅金提供的特權。”施羅德所屬的社民黨內部要求退黨的人絡繹不絕。 施羅德壹直稱普京為“朋友”，袒護俄羅斯。特別是，他在4月24日接受美國《紐約時報》采訪時，否認俄羅斯軍方在烏克蘭首都基輔附近的布恰等地實施屠殺平民集體的行徑，並主張“普京總統不會下令攻擊平民”，引發了巨大爭議。 他在卸任前批準了連接俄羅斯和德國的“北溪2”輸油管事業，卸任後擔任運營該事業的公司股東理事會主席。從2017年至今，他還擔任俄羅斯石油公司的顧問。他每年從俄羅斯賺錢多達87萬美元（約11億韓元）。

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