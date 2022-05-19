權力的重量. May. 19, 2022 07:55. . 白臉少女凝視著畫面外的觀衆。戴在頭上的假發上挂滿了白色的蝴蝶結。不僅裝飾過分，重量看起來也相當大。承受著大假發重量的孩子叫瑪麗亞•特蕾莎。她是西班牙菲利佩四世（Felipe IV）的女兒。小王女爲什麽戴著那麽重的假發呢？ 貝拉斯克斯是17世紀西班牙黃金時代的代表畫家。他作爲菲利佩四世的宮廷畫家活動，留下了衆多王族的肖像畫。這幅畫中的模特特蕾莎在8歲時成爲了王位繼承人。也許是近親結婚的影響，西班牙王室成員大多患有殘疾或因病夭折。特雷莎的母親也早早去世，唯一的王室繼承人哥哥巴爾塔薩也在10多歲時突然去世。在表姐成爲繼母並生下兒子之前，她是西班牙正式的王位繼承人。 這幅畫是在公主接近結婚適齡期的13歲時畫的。因爲想和西班牙王室結婚的歐洲各國王室想要公主的肖像畫，所以貝拉斯克斯爲了送給潛在的丈夫們，不得不畫很多幅。頭上戴的蝴蝶裝飾假發是宣傳公主的裝置。雖然每個文化圈都有差異，但蝴蝶象征著變身、希望、喜悅、愛情、靈魂、年輕女性等。特別是，少女假發上的蝴蝶意味著生産可能性，即多生的能力。原本是畫成半身像的肖像畫，但爲了強調頭部，將下部剪掉了。 特蕾莎于1660年與堂兄弟路易14世結婚，成爲法國王妃。第二年她生下了王世子，之後又生下了2男3女等，在多生方面取得了成功，但是除了王世子以外的所有子女在5歲之前都死了。因爲丈夫有很多愛妾，她一生孤獨地生活，44歲就去世了。蝴蝶裝飾的沈重的假發象征著她一生都要承受的權力重量，而這並沒有帶來愛情和幸福。

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