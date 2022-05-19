朝鮮有可能在拜登訪韓期間發射洲際導彈. May. 19, 2022 07:56. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 隨著有人提出朝鮮有可能在美國總統拜登訪韓期間（20日至22日）進行發射洲際導彈的挑釁，韓美當局的應對越來越緊迫。 綜合18日《東亞日報》的采訪來看，韓美情報當局正在集中監視平壤壹帶準備發射洲際導彈的跡象。軍方消息人士表示：“從上周後半期開始，衛星等捕捉到了活躍的活動。”據悉，最近美國空軍的“眼鏡蛇球”（RC-135S）偵察機幾乎每天飛向東海也是為了追蹤這壹情況。朝鮮已在4日發射疑似“火星-15”型洲際導彈的平壤順安，似乎正在準備再次發射洲際導彈。 美國有線電視新聞網（CNN）當地時間17日也報道了美國情報官員的發言，“捕捉到了過去發射洲際導彈時出現的征兆。”發射裝備、燃料供給車輛和人力的動向得到了確認。軍方相關人士表示：“據推測，朝鮮目前正處於把裝載在移動式發射車輛上的洲際導彈拉出基地、註入液體燃料的階段。” 壹旦註入液體燃料，朝鮮擁有的“火星”系列洲際導彈必須在三四天內發射。因為，如果在充電的情況下長期放置不管，燃料和氧化劑的劇毒性物質會腐蝕發動機內部，發射可能會失敗。CNN報道稱，“有可能在48~96小時內進行試驗”。由此來看，朝鮮可能已經結束了註入燃料的工作。在這種情況下，很有可能“瞄準”拜登訪韓當天（20日）或韓美舉行首腦會談（21日）的日期發射洲際導彈。 韓國總統室17日表示：“已經制定了‘B計劃’，如果朝鮮在韓美首腦會談期間發動挑釁，哪怕根據其性質改變現有日程，韓美首腦也將立即進入聯合防衛態勢指揮系統。”分析認為，這意味著如果朝鮮發射洲際導彈，韓美首腦可能會取消所有日程，采取在龍山總統室地下的國家危機管理中心（地下掩體）狀況室等地發表對朝警告聲明等應對舉措。 也有人預測稱，朝鮮繼洲際導彈挑釁後，可能會采取強行進行核試驗的“懸崖戰術”。美國戰略與國際問題研究中心當地時間17日以衛星照片為依據發表了壹份報告稱，“鹹鏡北道豐溪裏核試驗場的3號坑道周圍建設了新的入口”，“據推測，第七次核試驗準備即將結束”。 韓國政府消息靈通人士表示：“預計到本周末為止，核試驗將很難進行，”“但也不能排除（朝鮮）在韓美首腦會談之際發射洲際導彈後，在拜登訪韓後立即進行按下‘核（試驗）按鈕’的‘接力挑釁’的可能性。”

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