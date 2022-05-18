“IONIQ 5”機器人出租車在美國開始自動行駛配送. May. 18, 2022 07:52. by 邊鍾國記者 bjk@donga.com. 現代汽車集團和美國自動行駛專門公司Aptiv的合作法人Motional聯合車輛共享企業優步（Uber）共同開始了自動行駛配送。Motional的自動行駛配送服務將使用現代汽車的純電動汽車“IONIQ 5”機器人出租車（自動行駛出租車）。 Motional方面17日表示，在美國加利福尼亞州聖莫尼卡向Uber Eats顧客提供了首次配送服務。Uber Eats加盟店的職員在Motional自動行駛汽車到達後，接到指令，然後把訂購的食物帶到指定地點。在特殊設計的車輛後座上裝載食物後，車輛就會移動到配送場所。接到通知的顧客通過Uber Eats應用程序（APP）打開車門尋找訂購的食物。自動行駛車輛不僅可以運送乘客，還可以處理食物和物品的配送。 如果想用自動行駛汽車配送食物，需要兼顧乘車者和食物的車輛設計。因爲食物種類、大小、溫度、包裝形狀等都不一樣，賣家和消費者想要的訂購事項也多種多樣。即使一次接到很多訂單，也需要在維持食物溫度的同時有效地配送。Motional方面表示：“壽司和披薩的訂購條件有很大的差異。點墨西哥玉米煎餅、點一杯咖啡時，顧客想要的要求也都不一樣”，“應該設計一個在不丟失食物和物件的情況下能運輸的空間，還要考慮把乘客的行李和購物袋放進去。” 投入自動行駛配送服務的IONIQ 5機器人出租車于去年9月首次公開。現代汽車集團和Motional在機器人出租車上搭載了美國汽車工程學會（SAE）自動行駛（無人駕駛）4級水准。等級4不僅可以由車輛自己認知並判斷情況後駕駛，還可以自行應對緊急情況。 Motional去年12月與優步簽訂了配送服務合作，將IONIQ 5改造爲可以展開自動行駛配送服務的車倆。此後，爲了提供順暢的配送服務，對餐廳和消費者特性等進行了數個月的研究。在美國洛杉矶還進行了大規模測試。Motional期待此次服務能爲宣傳自動行駛汽車的廣泛應用事例做出貢獻。

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