“最初的哲學”. May. 18, 2022 07:54. . 有因爲考驗而變得深邃的人。詩人金芝河就是這樣。在他的回憶錄中，有一個高中時期的故事。他對代數課不感興趣，只是“勉強能免去零分的程度”。有一天，在代數課上，他在教材空白處塗鴉，結果被老師發現了。先生亂打一通他的頭，還給他扣帽子說廁所裏的塗鴉也是他幹的。真冤枉。體育課也是這樣。他因爲不討“軍人出身的老師”的歡心而一直被嫌棄。不知緣由。 他上的學校根據成績分成了上中下班。成績參差不齊的他把上中下班都上了一遍。雖然是野蠻的分班制度，但得益于此，可以均勻地交到各種朋友。所以對他來說“出乎意料的是有很多拳頭朋友”。無論高低，都是珍貴的緣分。 沒有什麽特別的故事。但是在故事前面加上“最初的哲學”這一非常了不得的題目，成爲了特別的東西。把不公正的事情和交朋友的經驗說成是最初的哲學。正如索倫•基爾克戈爾所說的“回頭看，理解，向前看往前走，這就是人類的生活”一樣，回頭看，高中時期發生的事情就是凝視人類並開始思考的地方。 他成年後抵抗不義而遭受痛苦或無比珍惜和撫慰世界上的低人，也許是因爲他的哲學。作爲被關在監獄5年多的鬥士詩人，最終把他變成了“生命的詩人”，也許也是因爲這樣開始的緣故。有一天，他看到蒲公英花籽從監獄牆縫裏飛來開花的樣子，哭了幾個小時。蒲公英也進入監獄開花，人類的生命是多麽寶貴。這是充滿痛苦的靈魂充滿生命神秘的瞬間。可以說最初的哲學結出了豐碩的果實。頓悟，即覺悟通過考驗來到了他身邊。

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