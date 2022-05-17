創歷史最低競爭率的6月1日地方選舉，照這樣下去好嗎？. May. 17, 2022 07:44. . 6月1日的地方選舉平均競爭率為1.8比1，創下了歷史最低紀錄，刷新了迄今為止最低的2014年2.3比1。據統計，因單獨參選等原因自動確定當選的無投票當選者達494人。這是近20年來最多的數字，是4年前的5倍。 地方選舉的競爭率下降，無投票當選事例劇增，這本身就是令人擔憂的現象。這是因為，今年迎來第八次的地方選舉的意義正在褪色。實際上，選拔人員較多的廣域議員競爭率僅為2比1，基礎議員競爭率僅為1.7比1。無投票當選的情況下，在沒有檢驗競選公約和檢驗資質機會的情況下，會發生剝奪選民投票權的問題。 兩大政黨、特定地區也出現了集中現象。例如，基礎團體長無投票當選者有6人，其中有光州、全南的3名共同民主黨候選人和大邱、慶北的3名國民力量黨候選人。廣域議員和基礎議員無投票當選者也集中在特定政黨占優勢的嶺南和湖南地區。這只能導致地區政治的歪曲。即使不是無投票當選，如果得到公推，當選的可能性很高，因此參選者只能站隊中央黨實力派或地區國會議員，熱衷於招募黨員。 其結果，政治新人很難進入。即使對地方自治感興趣，但當選的可能性也很低，因此很多人根本不敢參選。這就是草根民主無法紮根、地方選舉競爭率越來越低的壹大原因。相反，國會議員或黨協委員長忙於公推幫助過自己的選舉或有幫助的人。對於剔除“不達標”候選人也沒有興趣。據悉，在此次地方選舉的無投票當選者中，有前科的人占全體的30%。 此次地方選舉事實上是3月9日總統選舉的延長戰，兩大政黨為主的競爭正在重演。不是大政黨所屬的年輕政治家們沒有空隙擠進去。如果地方選舉以這種方式固定下來，將非常困難。在公推改革的同時，現在應該關註此次在30個基礎議員選區示範實施的重大選舉制擴大等地方選舉改善方案。

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