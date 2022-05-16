“未來汽車內部，變身爲溫暖的暖炕房”，現代汽車公開概念車. May. 16, 2022 08:07. by 金在亨 monami@donga.com. “下班路上，在像暖炕房一樣的無人駕駛（自動行駛）汽車裏看書或睡覺移動的日子會到來嗎？” 15日，以這種甜蜜的想象爲主題的現代汽車集團的Mobility概念車被公開。現代汽車集團通過本公司技術專門網站（HMG Tech）介紹了利用特殊的座椅結構和暖炕特有的熱傳導方式的“移動暖炕”。現代汽車集團13日表示，該概念車所需的技術也申請了專利。 移動暖炕首先設計成乘客可以根據各自的便利自由利用室內空間。爲此，現代汽車集團采用了可以采取△基本 △放松 △全放平等多種姿勢的“全平板座椅（full flat seat）”。 乘坐者可以稍微彎曲腿坐著，展開折疊式桌子讀書（放松），也可以伸直腳睡覺（全放平）。重視乘客之間的溝通，將前後座位設計成相互對視式樣。將腳踏板做成滑動收納空間形態，乘客可以光腳進入車內。 現代汽車集團相關人士解釋說：“在使用床模式時，采用了可以蓋著兼具安全帶功能的安全毛毯睡覺的形態”，“爲了提供收納枕頭或毛毯的空間等，提高乘客的便利性，考慮了多個方面。” 供暖體系運用了暖炕熱傳導原理。具體方式爲，通過電動汽車運行時産生的電池熱加熱座椅下面的管道來提高溫度。移動出行暖炕的獨特座椅結構和利用電池熱量的供暖結構向美國、日本、中國、歐洲等世界主要國家申請了專利。 現代汽車集團表示：“計劃綜合采用利用移動暖炕電池余熱的供暖結構和利用車底輻射熱原理的發熱體進行供暖的‘輻射熱加熱器’技術，完成最佳的供暖系統。”

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