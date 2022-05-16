現代五項全雄泰戰勝東京奧運會金牌得主，以打破世界杯紀錄的成績勇奪冠軍. May. 16, 2022 08:08. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 韓國現代五項史上首位奧運會獎牌得主全雄泰（27歲•光州廣域市廳）在本賽季首屆世界杯上以曆史最高分登上了冠軍寶座。“微笑跳躍者”禹相赫（26歲•國軍體育部隊•照片）則在韓國田徑史上首次獲得了鑽石聯賽冠軍。 14日（當地時間），全雄泰在保加利亞阿爾貝納舉行的國際現代五項聯合會（UIPM）世界杯第三站比賽男子組決賽中以1537分獲得了冠軍。這是他自去年4月在保加利亞索非亞舉行的2021賽季第2站比賽後，時隔13個月再次登上冠軍寶座。2020東京奧運會銅牌得主全雄泰在此次比賽中以36分優勢（1501分•第2位）戰勝了東京奧運會冠軍約瑟夫•忠（27歲•英國）。 特別是全雄泰在擊劍領域以284分刷新了世界紀錄，展現了最頂尖的實力。在35場擊劍比賽中取得31勝，平了曆史最高紀錄。在預選賽當時，全雄泰在B組以總分第4位（1160分）的成績進入了半決賽，但是在擊劍領域，從預賽到半決賽到決賽，他一次也沒有讓出領先位置。另外，他在遊泳項目上也獲得了決賽第一名（308分），在總分上刷新了曆屆世界杯最高分紀錄。 全雄泰在新引進的比賽方式上也沒有動搖。預賽之後進行決賽的現代五項世界杯從本賽季開始在其中間增加了半決賽。預賽36名選手分成A、B組進行半決賽，半決賽排名前18位的選手進行決賽，雖然體力負擔加重，但還是登上了冠軍寶座。全雄泰表示：“隨著比賽方式的改變，雖然困難很大，但很高興在本賽季首場大賽上能帶來好消息。” 有評價稱，2018年雅加達-巨港亞運會冠軍全雄泰雖然因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而突然推遲了2022年杭州亞運會，但全雄泰以亞運會兩連冠爲目標提升身體素質，在本屆世界杯上取得了好成績。 當天，在卡塔爾多哈舉行的世界田徑聯盟（WA）鑽石聯賽男子跳高決賽中，禹相赫以2米33的成績獲得了冠軍。 在去年的東京奧運會上，禹相赫曾獲得韓國田賽曆史最高排名第4位的成績，在本次鑽石聯賽上他力壓當時奧運會並列第1位的穆塔茲•巴爾希姆（31歲•卡塔爾）和詹馬科•坦貝裏（30歲•意大利），登上了冠軍寶座。巴爾希姆和坦貝裏分別排在第2位（2米30）和第7位（2米20）。對于禹相赫來說，算是守住了自己的話。禹相赫在東京曾表示：“相比于獎牌，我成長其實比較少。今後我會比他們成長更快，所以獎牌獲得者會害怕我。” 鑽石聯賽是只有具備現役最高技能的選手參加的“世界田徑明星的戰爭”。每年巡回各國舉行比賽，在最後一場比賽中決出各項目的最終冠軍。作爲韓國選手首次奪冠的禹相赫獲得了1萬美元（約1280萬韓元）的冠軍獎金。

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