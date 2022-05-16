龍山總統室100米以內的首次示威……在正門前面“盡量慢點走”. May. 16, 2022 08:09. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “能看到總統辦公室嗎？從這裏開始，我們會盡量慢慢走。” 14日下午5點半左右，總統辦公室所在的首爾龍山區國防部正門前。 正在徒步行進的“反對歧視性少數者的彩虹行動”會員等500多人（主辦方推算）在聽到主持人“在新總統辦公室前首次遊行的人就是性少數者”後，停下腳步歡呼起來。 當天是尹錫悅總統就任後的第壹個周末，在“辦公室100米以內”首次出現了示威遊行。此前，警方解釋說，在法律上禁止100米以內集會的“總統官邸”包括“辦公室”，當天不允許遊行。但是首爾行政法院11日引用部分“彩虹行動”提出的停止執行申請，遊行按原計劃進行。 “彩虹行動”等33個團體當天下午3點左右在龍山站廣場舉行了“反對厭惡國際性少數者日紀念大會”，下午4點53分開始到梨泰院廣場遊行2.5公裏左右。參加者們舉著象征性少數者的彩虹旗等，高喊“制定禁止歧視法”“實施性少數者人權教育”等口號。 主持人賦予遊行活動意義說：“自1962年制定《集會示威法》以來，示威隊伍從未經過總統辦公室前。”壹直以來，青瓦臺的辦公室和官邸相鄰，適用了100米規定。當天的遊行歷時1小時24分鐘，遵守了法院“在1小時30分鐘內通過”的允許條件。 警方在當天的集會中投入了包括交通警察和機動隊在內的數百人。戴著墨鏡、身穿西服的警察以2米的間隔守候在總統辦公室外圍，身穿便服的警察情報負責人們隨時互通無線電。示威隊伍在辦公室前10米處暫時停下，警方相關人士紛紛表示“快過去吧”等。 警方對“參與連帶”申請21日在總統辦公室附近舉行集會也發出了禁止通知。首爾警察廳相關人士表示：“計劃在彩虹行動集會本案訴訟判決之前，對其他集會也維持不允許在辦公室100米以內的方針。”對此，“參與連帶”提出了取消集會禁止處分訴訟和停止執行的申請。

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