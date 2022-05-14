匯率響起警報……防止資本外流的“防波堤”——韓美貨幣互換協議迫在眉睫. May. 14, 2022 07:30. . 在美國通貨膨脹的沖擊下，韓國金融市場出現了很大的動搖。隨著美聯儲加快標準利率上調速度的憂慮擴散，韓元價值正在暴跌。擔心匯率損失的外國資金像退潮壹樣從韓國股票和債券市場流出，金融不安正在增大。 進入本月以來，韓元對美元匯率回到了約13年前的2009年金融危機的水平。預計韓美利率將出現逆轉，心理上即將突破1300韓元大關。隨著韓元貶值，外國投資者進入今年以來在韓國股市凈拋售的規模超過了15萬億韓元。外國人的債券投資規模也在3個月內驟減到了7分之1。 美國的急劇緊縮導致周邊國家貨幣價值下降，不僅是韓國，日本、中國等周邊國家也都在經歷這種現象。但是韓國的經濟規模相對較小，韓元的國際競爭力薄弱，因此外匯市場的變動性有可能進壹步增大。如果韓元價值暴跌，原油和原材料等進口物價負擔將加重，進壹步刺激國內通貨膨脹。 雖然現在還沒有到擔心外匯危機的程度，但是為了應對最壞的情況，有必要提前準備安全閥。僅靠上調利率來應對美國的緊縮，在長期經濟蕭條局面中存在局限性。這就是要在21日的韓美首腦會談上實現貨幣互換的原因。 韓美貨幣互換制度是在危機時將韓元委托給美國，借入相應美元的制度。這相當於在印美元的美國開設“負存折”。與規模無關，僅憑象征性就能穩定外匯市場的效果很大。韓國在2008年與美國簽訂了300億美元的貨幣互換協議，度過了全球金融危機。新冠疫情暴發的2020年3月，雙方也以600億美元為限度簽訂了協議，並於去年年末結束。 美國只與金融中心國家歐盟、英國、日本等簽訂了常設貨幣互換協議。對於其他國家，只有危機時才限時簽訂協議，因此有人認為此次成功的可能性很低。但現在韓美同盟已經超越了軍事同盟，正在向構建半導體全球供應網等全面經濟、安保同盟進化。應該向美國提出要求。如果借此機會至少實現準常設貨幣互換，韓國金融市場的穩定性將得到大幅加強，對美國也將起到正面作用。

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