在法庭騷亂中提高刑量宣判……大法院駁回“改判違法”. May. 14, 2022 07:31. by 金泰成記者 kts5710@donga.com. 大法院認為，在審判長宣布刑罰後，以被告人鬧事為由提高刑量進行宣判是違法的。 大法院三部（主審大法官金在亨）13日推翻了對涉嫌向檢察機關提交虛假事實的起訴書（誣告）等被起訴的A某判處有期徒刑2年的原判，將案件發回議政府地方法院。大法院指出：“沒有發現可以認定這壹事件的變更宣判是正當的特別情況，因此屬於違法，”“被告人在自己的行為如上所述不利於量刑的過程中，沒有行使任何防禦權。” A某在2015年壹審宣判當時，審判長宣讀“被告人被判處有期徒刑1年”的判決文後，在告知其上訴期間等過程中辱罵“審判算什麽”等，制造了混亂。對此，壹審審判長表示，“宣判還沒有結束”，考慮到A某在法庭上的態度等，將刑量改為有期徒刑3年。二審法庭認為，雖然對表現出反省態度的A某的刑量減刑為有期徒刑2年，但認為這種改判本身是合法的。 但大法院認為：“即使是在宣判程序結束之前，也不能說無限制地允許改判。”改判只有在△錯誤朗讀判決等失誤時△發現判決內容錯誤時等特殊情況時才允許。 曾擔任該事件壹審審判長的庭長法官金良浩（音）去年6月作為首爾中央地方法院民事合議34庭審判長，駁回了強制征用受害者以日本政府為對象提起的損害賠償訴訟，並使用了“作為文明國家的威信將跌入谷底”等措辭，引發了爭議。

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