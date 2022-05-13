韓國隊將在6月與巴西進行友誼賽，孫興慜vs內馬爾對決成行. May. 13, 2022 07:47. by 兪載泳 elegant@donga.com. 韓國國家足球隊隊長孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）將與最強五星巴西隊的王牌球員內馬爾（30歲•巴黎聖日耳曼隊）展開對決。 巴西足協12日公布了將參加6月份國家隊A級比賽的27人集訓名單。國際足聯（FIFA）排名第1位的巴西隊將于下月2日在首爾世界杯體育場與韓國隊（第29位）、6日與日本隊（第23位）進行友誼賽。韓國隊在與巴西隊的曆史A級比賽交鋒戰績方面爲1勝5負，處于劣勢。在1999年3月進行的友誼賽上，憑借金度勳的決勝球以1比0獲勝是韓國隊拿到的唯一一場勝利。 本次巴西隊集訓名單中包括在巴西A級比賽中打進最多進球（71球）的內馬爾。與此同時，丹尼•阿爾維斯（巴塞羅那隊）、小維尼修斯、卡塞米羅、羅德裏戈（以上爲皇家馬德裏隊）、蒂亞戈•席爾瓦（切爾西隊）、法比尼奧、阿利松（以上爲利物浦隊）、加布裏埃爾•熱蘇斯（曼城隊）等在歐洲頂級聯賽效力的最精銳成員也全體出動。 孫興慜曾與內馬爾展開過一場對決。2013年10月在首爾世界杯體育場舉行的熱身賽（0-2•韓國敗）中，孫興慜在下半場第19分鍾替補上場，與首發出場的內馬爾一同馳騁在球場上。當時內馬爾率先打進一球。而2019年11月在阿聯酋舉行的熱身賽(（0-3•韓國負）上，孫興慜首發出場，但內馬爾因傷未能入選名單。 在2022年卡塔爾世界杯決賽圈階段比賽中，韓國隊與葡萄牙隊（第8位）、烏拉圭隊（第13位）、加納隊（第60位）被一同分在H組。葡萄牙隊和烏拉圭隊的風格與個人技術出色的巴西相似，因此對韓國隊來說是一個很好的試驗對象。另外，巴西隊被分在G組，根據情況，也有可能在16強迎戰韓國隊。韓國國家隊名單將于23日公布。

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