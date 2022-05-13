韓華解決方案爲構建“太陽能高效化”生産設施，將向韓-美投資3800億韓元. May. 13, 2022 07:47. by 郭道英 now@donga.com. 韓華解決方案公司12日表示，在德國慕尼黑舉行的歐洲最大規模的太陽能展示會“Intersolar 2022”上，將向韓國和美國共投資3800億韓元，構建高效率太陽能電池單元、模塊生産設施。 首先，爲了在國內新設利用TOPCON技術的太陽能電池單元（儲存單元）生産線，將投資約1800億韓元。這是韓華解決方案自2017年以後時隔5年再次在韓國國內對電池單元生産線進行投資。TOPCON是在電池單元中插入薄薄的氧化膜，比現有的發電效率提高約1個百分點的高效率産品。 韓華解決方案確保了國內最大規模的5.4GW（十億瓦）的電池單元生産量，並計劃從明年上半年（1~6月）開始生産TOPCON電池單元。計劃到2025年爲止，在國內生産及研究設施上也投資1萬億韓元，持續對大功率産品生産和生産線轉換、尖端電池單元研究等進行投資。 韓華解決方案將在美國投資2000億韓元，建設1.4GW規模的太陽能模塊工廠。計劃在美國當地構建能夠生産利用TOPCON電池單元的高效率模塊的設施，最早將于明年上半年投入生産。公司方面表示，通過此次投資，包括原來在美國的1.7GW生産能力在內，將確保作爲當地單一企業最大規模的3.1GW的模塊生産能力。

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