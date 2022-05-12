柳賢振周日將與崔志萬展開高中前後輩對決. May. 12, 2022 07:45. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 因傷缺席了好一段時間的美國職業棒球大聯盟（MLB）“藍色怪物”柳賢振（35歲•多倫多藍鳥）時隔一個月將重返MLB投手踏板。 多倫多藍鳥隊主教練查理•蒙托約11日表示，柳賢振將在15日與坦帕灣光芒隊的客場比賽中首發出場。這是柳賢振自上月17日與奧克蘭運動家隊的比賽後，時隔28天重返球場。在本賽季的兩場比賽中，柳賢振的平均責任失分爲13.50，表現不佳，此後因左下臂炎症被列入球隊傷病名單（IL），並于本月8日在美國職棒小聯盟比賽中登場，檢查了狀態。 柳賢振在複出戰上有可能無法投比預想的更多的投球局數。在受傷前進行的2場比賽中，柳賢振分別只完成了3又3分之1局和4局，早早地從投手踏板上退下來。最近，蒙托約主教練正在使用“反饋（piggyback）系統”。Piggyback是指，連續投入2名先發資源，投3、4局左右的局數的踏板運用法。當天，柳賢振只負責初期工作後，首發資源羅斯•斯特裏普林（33歲）也有可能直接踏上投手踏板。 柳賢振是否會與東山高中的後輩崔志萬（31歲•坦帕灣魔隊）展開對決也備受關注。崔志萬也因右肘傷病缺席了一段時間，並于9日複出。在去年5月24日兩人的首次對決中，崔志萬取得了3個有效擊球、1個安打的成績。

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