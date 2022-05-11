愈演愈烈的“大步伐”後續風暴……應重新制定經濟運營計劃. May. 11, 2022 07:49. . 由於源自美國的貨幣緊縮，紐約股市暴跌至壹年來的最低水平，昨天韓國Kospi指數也跌破2600點大關，創下17個月來的最低值。本月4日，美聯儲將標準利率上調0.5個百分點後，韓美股市反復漲跌，最近下降幅度越來越大。隨著美國采取急劇緊縮銀根的“大步伐”，緊縮的後續風暴在時間差後愈演愈烈。 實物經濟的晴雨表股市暴跌是因為擔心全世界面臨的復合危機很難輕易消除。新冠疫情和烏克蘭戰爭導致的供應網損毀和原材料價格暴漲現象勢必導致通貨膨脹擴散、利率暴漲、負債增加、增長率下降。 內需規模小、出口依賴度高的韓國陷入了想用財政支撐增長，物價上漲後為控制物價而大幅提高利率，又擔心經濟蕭條的兩難境地。但是，經濟副總理秋慶鎬計劃在新政府首次國務會議上提交能夠刺激物價的大規模補充預算案。韓國銀行總裁李昌鏞在上個月發表“韓元貶值幅度不大”的言論後，隨著韓元暴跌，資本外流的憂慮正在加大。經濟政策的控制塔和貨幣當局的首長是否采取符合綜合危機的綜合應對措施令人懷疑。 新經濟班子要正視危機，檢查經濟基礎。當局者們雖然說基礎很牢固，但是作為經濟支柱的貿易收支今年以來出現了66億美元的赤字，消費者物價上漲率創下了13年半以來的最高值。擴大經濟規模、增加就業的良性循環也早已打破。與這種現實不同，現在的經濟政策方向是以全球經濟良好的樂觀論為前提制定的。現在應該以更換出現故障的增長引擎的改革課題為中心，重新繪制經濟政策設計圖。

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