不要用資歷看世界. May. 10, 2022 07:55. . 俄羅斯的二戰勝利紀念日引起了世人的關註。有諜報說俄羅斯會宣布結束戰爭，相反也有人嚇唬說會宣布全面戰爭。聽著就覺得好笑。眼下的局面，不會因為俄羅斯單方面宣布結束戰爭，就是戰爭結束。最終，俄羅斯總統普京在9日的戰勝慶典演說中強調了強硬政策，宣布了“全面戰爭”。 這場戰爭給全世界帶來了痛苦和恐懼，很多人認為，烏克蘭做出適當的讓步不就行了?但是，赫爾松-克裏米亞-頓巴斯走廊現在並不是俄羅斯軍隊牢牢掌握，也不是停止戰爭的方案。如果俄羅斯軍隊在兩三年後以這壹次獲得的領土為基礎再次進攻，烏克蘭的命運將成為真正的風前之燈。 宣布全面戰爭也沒有什麽意義。即使下達動員令，也不能保證俄羅斯軍隊的能力在6個月內脫胎換骨。經濟制裁沒有想象中那麽立竿見影的效果。考慮到俄羅斯獨特的經濟和國民性，如果因為至少還有面包和燃料，做好了回到前蘇聯時代的準備，也許能堅持更長時間。但是，在這種狀態下，加強國防力量還遙遙無期。 俄羅斯已經錯過了做出明智、理性選擇的時機。因此更加無法知道結局。明確的教訓只有壹個。在這場戰爭之前，俄羅斯軍隊是恐怖的軍隊。由於冷戰時期的偏見，很多人主張俄羅斯軍隊從那時到現在被低估了。 現代的俄羅斯軍隊與德蘇戰爭時期不同，被當作是擁有大量和性能武器的壹級軍事國家。但從實戰來看，漏洞百出。在軍事力量方面，兵力和武器是重要的尺度。我們經常聽到的世界軍事力排名也是因為這樣的資歷。但能力比排名更重要。排名並不能說明能力。我們在這場戰爭中應該得到的教訓不就是這個嗎？ 歷史學家

한국어