“臺灣人均GDP將超過韓國”……解除企業枷鎖的原因. May. 07, 2022 07:15. . 臺灣領導人蔡英文最近在黨中央常務委員會會議上表示：“自2003年以後，19來年人均國內生產總值將（首次）超過韓國。”蔡英文自誇自贊道：“這得益於政府改善經濟結構的成果，”“臺灣很好地利用了全球供應網重組的機會，創下了11年來最好的增長率。”國際貨幣基金組織此前預測，今年臺灣的人均GDP為36051美元，將反超只有34994美元的韓國。 臺灣反超的主角是企業。招牌企業臺積電（TSMC）在占世界半導體市場70%的非存儲器半導體代工（委托生產）市場上，以過半的市場占有率拉動了經濟。臺積電的企業價值從2019年11月起，已經超過三星電子。在臺灣，除了臺積電之外，聯華電子（UMC）、聯發科技（Me誒iaTek）等屈指可數的半導體企業和裝備、材料企業比比皆是。半導體占去年臺灣出口額的37%和國內生產總值的17%。 甚至壹度聽說臺灣是中國的轉包工廠。制造業競爭力拱手讓給中國，再加上親中政權執政，企業大舉流向中國。讓臺灣掘起的是2016年執政後稱“民間企業是創造工作崗位的主人公”、讓企業重新活躍起來的蔡英文。通過包括金融、稅制、用水、電力、人力在內的綜合支援政策，召回了流到海外的企業。為了維持臺灣戰略產業半導體超差距，大學每年選拔兩次半導體專業新生，調整假期，全年無休培養半導體人才。去年5月幹旱時，她說服農民們將水田裏的水轉移到了半導體工廠。 韓國企業連基本人力難問題都解決不了。雖然今年1月通過了所謂的“半導體特別法”，但屬於企業夙願的首都圈大學半導體學科的擴招等核心內容被排除在外。盡管企業要求如果不能提供新的人力就請放寬每周52小時制，但這也沒有得到反映。投資稅額減免優惠也縮小了。這只是口頭上說的特別法。 被各種限制性規定束縛的未來產業也是如此。據統計，網絡平臺和生物、健康金融科技等韓國三大新產業的國內6家代表公司的總市值不到中國騰訊的三分之壹。臺灣已經展示了如何提高日益下降的韓國潛在增長率、增加就業崗位的方法。那就是，通過果斷的放寬限制和培養尖端產業人才，讓企業活躍起來。期待新上臺的下屆政府有政策的大轉變。

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