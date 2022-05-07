姜受延腦出血住院，家屬決定暫時不進行手術……電影界和影迷們紛紛表示“祈禱她早日康複”. May. 07, 2022 07:16. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 演員姜受延（56歲•照片）5日因腦出血暈倒後，6日也沒有恢複意識，因此祈禱她早日康複的聲音接連不斷。 5日，姜某在首爾江南區家中因腦出血暈倒，在心髒驟停的狀態下被送往首爾江南Severance醫院。醫護人員診斷出即使進行手術，好轉的可能性也很低，而且有危險，因此姜某的家人決定暫時不進行手術。姜某處于昏迷狀態，戴著人工呼吸器于6日淩晨從急診室被送往重症監護室。幫助沒有經紀公司的姜某的AlphaNet娛樂公司當天通過正式資料表示：“手術與否正在觀察進展。” 前釜山國際電影節組委會執行委員長金東浩（音）表示：“我懇切地祈禱姜某早日康複。”他接著說：“姜某對電影界的貢獻難以用語言形容，隨著其年齡的增長，她也想演老年角色。作爲潛力巨大的演員，今後要做的事情真的很多。”最近一起參與姜某電影回歸作《正義》的後半部工作的延相昊導演表示：“因爲是堅強的人，相信她會戰勝病痛的。” 曾與姜氏一起合作電影《借腹生子》和《揭谛 揭谛 婆羅揭谛》的林權澤導演也正在祈禱她能早日康複。林導演的夫人蔡玲女士說：“姜某稱林導演爲‘父親’。對我們夫婦來說，姜某就像女兒一樣，發生了這麽晴天霹雳的事情，太難過了。希望她能盡快健康起來，像以前一樣活躍起來。”演員安聖基也表示：“希望她盡快起床，健康地活動。”一起出演電影《揭谛 揭谛 婆羅揭谛》的演員韓支一在自己的社交網絡服務（SNS）上寫道，“祝世界明星受延早日康複。希望粉絲們也多多爲她祈禱。” 國民也在祈禱姜某能早日康複。網民在報道她消息的報道下寫道“那個年代我們國家的國寶級演員，祝您平安歸來”“祝你早日康複。因爲小時候有你，所以很幸福”等。“拜托您一定要醒過來。希望新聞中能出現恢複意識的快報”“快點醒過來吧，一定要快點好起來！，拜托！”“現在人生才剛過了一半。剩下的一半一定要填滿啊”等包含懇切心情的文章也接連不斷。

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