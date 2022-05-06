短道速滑選手黃大憲和郭潤起放棄下賽季國家代表資格. May. 06, 2022 07:48. by 姜泓求 windup@donga.com. 2022年北京冬奧會短道速滑男子獎牌得主黃大憲（23歲•江原道廳）和郭潤起（33歲•高陽市廳）放棄了下賽季國家代表的資格。 雖然兩位選手參加了4日在首爾蘆原區泰陵室內滑冰場舉行的2022~2023賽季國家代表第一輪選拔賽第一天的比賽，但在第二天即5日雙雙宣布棄權，沒有參加比賽。北京冬奧會男子1500米金牌得主黃大憲在男子5000米接力賽中與老將郭潤起合作獲得一枚銀牌。 經紀公司Lianat表示，黃大憲因確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）導致狀態下降，放棄了剩下的比賽。黃大憲在4日的男子1500米半決賽中摔倒被淘汰，在500米決賽中原本他將以預賽第一名出戰，但被取消資格。黃大憲通過經紀公司表示：“雖然此次比賽棄權，但我認爲本賽季是充電賽季，明年將再次挑戰國家代表資格。” 郭潤起前一天在男子1500米半決賽中滑倒受傷，放棄了剩下的比賽。據郭潤起所屬公司Brion Company透露，進行核磁共振成像（MRI）檢查的結果，（郭潤起）被診斷爲左大腿肌肉撕裂。 北京冬奧會女子代表隊的大姐大金雅朗（27歲•高陽市廳）也爲了恢複膝蓋傷病，宣布不參加本次選拔賽。 短道速滑國家代表選拔賽分爲1、2輪進行，只有進入第1輪比賽男女各自排名前24名的選手才能參加第2輪比賽。第2輪比賽將于7、8日在同一地點舉行。

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