美聯儲為控制物價采取“大步伐”……韓國銀行也將加快上調利率的步伐. May. 06, 2022 07:48. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國央行聯邦儲備委員會為了控制暴漲的物價，當地時間4日果斷實行了將基準利率上調0.5個百分點的“大步伐”。這是自2000年5月“互聯網泡沫”爆發後22年來首次上調0.5個百分點。美聯儲將從下月開始著手減少出售所持債券的資產負債表，從而收緊市場流動性。 美聯儲主席鮑威爾當天在聯邦公開市場委員會例行會議結束後表示：“我們理解通貨膨脹太高和由此造成的痛苦。為了降低物價，我們將迅速采取行動。” 尤其是，他還表示：“今後的兩三次會議上，將進壹步討論上調0.50%的利率。”今年的公開市場委員會會議還剩下6、7、9、11、12月等5次。華爾街預測，美聯儲將在6、7月份連續上調0.5%的利率。3月份美國消費者物價上漲到1981年以後的最高值8.5%，再加上產油國俄羅斯入侵烏克蘭、國際油價暴漲、中國經濟首都上海封鎖等影響，物價上漲壓力很大，因此今後也不可避免地采取攻擊性的緊縮政策。 不過，鮑威爾對壹次將基準利率上調0.75個百分點的“巨大步伐”明確表示，“不進行討論”。對於部分人擔心美聯儲的攻擊性緊縮會導致美國經濟蕭條，他表示：“看起來並不接近經濟下降。”擔心上調0.75個百分點的華爾街對此發言感到安心。4日，美國紐約股市的道瓊斯工業平均指數和納斯達克指數分別比前壹日大幅上漲2.81%和3.19%。 預計美聯儲的行動將對韓國等主要國家的貨幣政策產生影響。新任韓國銀行總裁李昌鏞在就任後首次主持的26日金融貨幣委員會上提出了上調利率的可能性。韓國4月份的消費者物價也上漲了4.8%，創下了自2008年10月全球金融危機爆發後13年半以來的最高值。

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