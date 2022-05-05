贊成和反對“女性墮胎權”的沖突……分裂的美國. May. 05, 2022 07:44. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國聯邦最高法院推翻1973年開始維持49年的女性墮胎權保障判決的判決書草案被事前泄露後，美國的政治、社會分裂正在激化。隨著美國最高法院的判決站在政治爭論的中心，美國全境陷入了混亂的漩渦。 美國總統拜登當地時間3日在聲明中表示，“女性的選擇權是根本權利”，並表示不能推翻此前保障懷孕6個月前女性墮胎權的“羅伊訴韋德案”判決。在三權分立原則嚴格的美國，到了政府領導人正面阻止司法部門行動的地步，墮胎權成了保守和進步陣營之間矛盾的核心爭論點。 執政的民主黨表示，將追加保障墮胎權的立法。在野的共和黨表示“應該尊重胎兒的生命”，表示支持判決書草案。 隨著美國社會因贊成和反對墮胎權而分裂，預計離11月中期選舉還有6個月的美國政治圈將發生地殼變動。拜登主張：“選民們應該在中期選舉中選擇擁護墮胎權的候選人。”贊成墮胎的人們從3日開始在紐約、華盛頓等美國大城市舉著牌子分別進行了示威。最高法院院長約翰·羅伯茨當天承認泄露的判決書草案是真本，並表示將調查泄露經過和原因。

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