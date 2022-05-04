110個國政課題、209萬億韓元……有沒有不增稅就能實現的妙招?. May. 04, 2022 08:18. . 當選總統尹錫悅的總統職務接管委員會昨天提出了新政府的110個國政課題。國政運營原則有4種，即國家利益、實用、公正和常識。據推算，履行國政課題需要209萬億韓元。雖然比大選過程中公布的266萬億韓元有所減少，但這壹規模相當於今年預算的三分之壹。財源將通過預算支出結構調整、經濟增長帶來的稅收增加等來籌集。 如果有效使用財政能夠有助於搞活經濟，就投入規模而言，無可厚非。但接管委員會壹直宣稱的小工商業者和個體戶的損失補償、基礎年金、士兵月薪上調等支出，是履行大選時提出的善心公約所需的資金。這與改善經濟體質和提高增長潛力相去甚遠。目前，支援個體戶所需的30萬億韓元補充預算財源籌措工作也面臨困難，而且每年上調基礎養老金、士兵月薪還要花費數萬億韓元。說是要減免繼承稅、綜合房地產稅等，同時如何籌集年均41.8萬億韓元的資金，令人難以理解。 接管委員會之初，尹錫悅當選總統就國政課題選定指示說：“先推進小而可行的課題。”接管委員長安哲秀表示：“最好在設定30大課題後集中遵守約定。”盡管如此，他還是提出了與文在寅政府的100大國政課題、李明博和朴槿惠政府分別提出的193個、140個課題沒有太大差異的課題。歷屆政府的羅列式國政課題往往以“滿口空話”結束，或是在需要政策靈活性和變化時阻礙政府的發展。現政府在任期初強行推進提高最低工資、實施每周52小時工作制等課題，結果導致了增長率下降、工作崗位減少、個體戶負擔加重等嚴重的副作用。 像現在這樣世界經濟秩序發生巨變、隨時面臨預想不到的危機的時代，政府首先要牢牢地照顧好國家生計。新政府聲稱要實施有約束力的財政準則，又要推進所有可能導致國家債務暴增的課題，這是自相矛盾的。首先應該果斷地放棄優先順序較差的課題。從任期初期的宏偉目標、課題上投入稅金的事情開始展開，不久就會發生向國民伸手的事情。

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