招聘複蘇，但文科待業生受難時代依然如故. May. 03, 2022 08:00. by 周愛眞 jaj@donga.com. “聽說招聘比去年有所增加，但文科畢業生能去的工作崗位好像並沒有增加太多。” 居住在首爾的就業准備生趙某（26歲•女）對記者提出的“最近招聘市場是否比去年有所好轉”的提問做出了上述回答。她推遲一年畢業，去年夏天大學畢業。趙某說：“文科生比理科生就業困難，所以推遲畢業的文科生也更多。” 今年上半年（1 ~ 6月）招聘市場從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的衝擊中恢複過來，但就業准備生的感受情況卻因學科差別而存在溫差。理科就業准備生們覺得招聘氛圍相對活躍，而文科就業准備生們則覺得與去年下半年（7~12月）相似或更加蕭條。 2日，就業平台Catch公布了針對3月23日至上月7日就業准備時間超過6個月的500名就業准備生進行的問卷調查結果，問卷內容爲與去年下半年相比，今年上半年的招聘氛圍如何。理科出身的回答者（141名）中，36%的人認爲招聘氛圍“變得活躍起來”。其次，回答與去年下半年“相似”（35%）的人較多。回答“停滯了”（28%）的人最少。 與此不同的是，文科出身的349名受訪者選擇最多的是上半年招聘氛圍與去年下半年“相似”的回答（40%）。回答“停滯”的人也占31%。回答“變得活躍”的人最少，只有28%。 Catch方面分析道：“因學科差別出現相反回答的原因是，上半年理科職業群體較多的行業招聘增加，而文科職業群體較多的行業招聘減少。”實際上，該公司在去年3月和今年3月對國內10大集團和Naver、Kakao的招聘公告進行分析的結果顯示，理科職業群體較多的行業信息技術（IT）、建設、土木、制造、生産領域的公告從252件增加到了298件。同期，文科職業群體較多的教育、出版、媒體、文化、服務、銀行、金融、銷售、流通領域的招聘公告從119件減少到了100件。 升學社Catch所長金正賢（音）表示：“雖然新冠肺炎疫情的衝擊有所緩解，但文科待業生相關職群的招聘公告減少，就業仍然面臨困難。”

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