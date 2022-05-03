食用油大亂……歐洲超市“1人限購2瓶”. May. 03, 2022 08:00. by 任寶美 bom@donga.com. 隨著戰事在壹直占據世界葵瓜籽油產量壹半的烏克蘭持續，出現了食用油緊缺的現象。據美國《紐約時報》等媒體4月30日報道，最近英國、西班牙、希臘、土耳其、比利時等歐洲各國大型超市將每人可購買的食用油數量限制為2、3瓶。 據美國麻省理工學院下屬研究所“經濟復雜性觀察站”（OEC）透露，占全世界葵瓜籽油生產46%的烏克蘭因2月底開始的戰爭，事實上葵瓜籽秋收工作已經中斷。再加上世界最大的棕櫚油生產國印度尼西亞為了防止國內物價上漲，限制了棕櫚油的出口，導致世界市場的食用油供應量進壹步減少。 在食用油進口量的83%依賴烏克蘭的英國，出現了缺貨現象。英國代表性連鎖超市特易購的食用油陳列臺上貼出了“食用油每人限購3瓶”的告示。英國其他連鎖超市Witrose、Morrisons限制最多購買2瓶。 英國食品標淮局4月29日表示：“食品業界認為，英國國內的葵瓜籽油將在幾周內見底。”對此，食品業界正在制定代替葵瓜籽油，使用棕櫚油和豆油，並將主要用於生物柴油市場的油菜籽油轉換為食用等對策。 雖然其他國家至今仍然依靠儲備苦苦支撐，但預計食用油不足的情況遲早會擴大。《紐約時報》指出，“由於食用油價格的暴漲，面包業界也陷入了混亂之中”，多種料理中使用的食用油的供應困難將對美國食品市場整體產生影響，從而進壹步加速物價上漲。

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