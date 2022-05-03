李在明“遴選論”? 宋永吉：“需要公開討論”、金東兗：“有要求時作出決斷”. May. 03, 2022 08:01. by 許桐準 hungry@donga.com. 共同民主黨內就常任顧問李在明參加6月1日補缺選舉壹事出現了分歧。分別當選該黨首爾市長和京畿道知事候選人的前代表（黨首）宋永吉和前經濟副總理金東兗強調黨心，提出了推舉候選人的必要性，但也有不少人反駁稱“現在還早”。 宋永吉2日在韓國廣播公社（KBS）廣播中表示：“我壹貫主張李（在明）顧問在上次大選時獲得的1600萬票以上的民心，為了共同民主黨在此次再補選、地方選舉中的勝利，應該壹起參與。”他還表示：“至於采取何種方式的形態，還需要公開討論的過程。”其核心要義是，為了李在明參選，有必要采取凝聚黨內共識發出邀請的某種推舉方式。 李在明被認為有可能參加宋（永吉）前代表辭去議員職務的仁川桂陽乙（選區）的競選。桂陽乙是宋永吉在第16、17、18、20、21屆國會議員選舉中當選的地方，被定性為共同民主黨的根據地。共同民主黨相關人士表示：“雖然有很多人盯上了桂陽選區，但與此時，也有不容小覷的支持層認為，為了李在明穩采妥地進入國會，應該在該選區出馬。 金東兗也在當天的YTN廣播中表示：“如果國民或黨內要求我參加再補選，就應該考慮，但這不是現在判斷或決定的事情，”“政治家應該根據大義和國民輿論做出決斷。”也就是說，李在明是否參加桂陽競選，與由他本人決定相比，不如在黨內統壹意見。 據悉，李在明也陷入了最後的苦惱之中。李在明方面的核心相關人士表示：“李（在明）顧問的參選說是從外部開始的，”“這不是李顧問本人應該先站出來表明立場的事情。不管是參選還是支持選舉，只要黨提出要求，他都會作出回應。”李在明方面的這種態度是因為擔心圍繞他是否參選，黨內派系矛盾再次浮出水面。 實際上，共同民主黨內也有輿論對李在明參選持否定態度。在3月9日總統選舉中擔任共同民主黨總選舉對策本部長的禹相虎議員當天在TBS廣播中表示：“我希望，即使不是這次，明年的再選補選或下次議會選舉能讓李（在明）顧問體驗壹次國會經驗。”他同時表示：“這次好像不是補缺，”“這次（更希望是）在全國範圍內支援地方選舉。”

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