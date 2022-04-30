時隔566天的“室外不用戴口罩”，該遵守的還是遵守吧. April. 30, 2022 07:15. . 政府表示，從5月2日起，除了聚集50人以上的集會和演出場、體育賽場等部分例外，將解除室外戴口罩的義務。而在野外也很難維持1米以上距離或是新冠有癥狀感染者或高危人群，則積極建議戴口罩。除去室內戴口罩和隔離確診患者的義務，相當於回到了新冠疫情流行之前的日常生活。 政府在2020年10月13日義務佩戴室外口罩566天後予以解除的理由，是兩周前廢除保持社交距離後，奧密克戎的流行仍然保持穩定。與奧密克戎高峰期相比，確診患者規模為20%，危重癥患者也減少了壹半在500名左右。此外還考慮到了疫苗接種和自然感染提高了免疫水平，海外也有很多國家放寬室外戴口罩規制的趨勢。 但現在每天仍有5萬到6萬名新增確診患者，死亡人數也超過100人。不少專家對單日新增患者超過奧密克戎流行初期的10倍時放寬口罩限制表示擔憂。對於未接種疫苗人群和基礎疾病患者來說，新冠感染仍然是致命的傳染病，而且由於新型變異，秋季再次流行的可能性也很大。總統職務接管委員會提議在5月下旬之前維持室外口罩限制的理由，也是因為還存在多種危險因素。 政府之所以提前解除室外口罩義務，是因為相信人們習慣了根據危險度自行戴口罩和摘掉口罩。即使是同樣的室外活動，集會也要戴口罩，婚禮或運動會就不用等，規定變得復雜，還增加了勸告規定，因此自律防疫變得更加重要。在病毒傳播危險度比室外高18.7倍的室內，壹定要戴口罩，定期通風。雖然疫苗第四次接種的防止死亡效果很大，但60歲以上第四次接種率還不到20%。考慮到奧密克戎的強大傳播力和再感染率，最好盡快對高齡層實施第四次接種。

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