時隔566天，下周起韓國戶外可摘口罩. April. 30, 2022 07:16. by 金素英記者•張關錫記者 ksy@donga.com,jks@donga.com. 從下月2日開始，不用戴口罩就可以享受登山或散步。在野外婚禮或郊遊會上也可以互相面對面進行活動。這是韓國自2020年10月13日規定戶外也必須佩戴口罩後，時隔566天取消。從當天開始，除了室內戴口罩和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診患者進行7天隔離外，大部分日常生活都將恢複“新冠疫情以前”的面貌。 中央災難安全對策本部（中央災難安全對策本部）29日表示，將從下月2日0時開始，取消戶外戴口罩的規定。國務總理金富謙表示，此次決定的理由是考慮到國民對連續6周呈減少趨勢的防疫狀況和日常恢複的迫切願望。 但是，即使是戶外，也有需要戴口罩的例外情況。在50人以上聚集的集會、觀看演出、觀看體育比賽時，仍需佩戴口罩。如果這時被發現沒有戴口罩，將像現在一樣處以10萬韓元以下的罰款。在戶外婚禮或運動會等其他50人以上活動中，可以不戴口罩。 韓國政府強調，此次決定並不意味著“新冠疫情的終結”。疾病管理廳廳長鄭銀敬禮表示：“只是調整了罰款征收對象的範圍，而並不是進行不需要在戶外佩戴口罩的‘自由（free）宣言’。” 但是總統職務交接委員會立即對政府的決定表示了反對。總統職務交接委員長安哲秀當天會見記者時表示：“今天也確診了5萬人，死亡人數超過100人”，“以什麽根據解除戶外佩戴口罩的規定，科學依據尚不明確。”他還批評道：“難道不是想把（防疫成果的）功勞歸咎于現政府？”對此，鄭廳長表示：“（解除戶外佩戴口罩規定的）時期和方法可能會出現意見分歧”，“沒有從政治上做出判斷。” 另外，政府決定，截止到5月初，目前在全國運營53處的生活治療中心將只留下12處。從5月1日開始，新冠病毒自檢套裝也將恢複網上銷售。

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