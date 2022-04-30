拜登：“向烏克蘭追加支援330億美元，其中包括200億美元武器”. April. 30, 2022 07:16. by 紐約=常駐記者 柳在東、開羅=常駐記者 黃成浩 jarrett@donga.com，hsh@donga.com. 面對俄羅斯在烏克蘭東南部的總攻勢，美國已經做好了全力支援正在“最後抗戰”的烏克蘭的準備。美國總統拜登當地時間28日向國會提出了援助烏克蘭的330億美元（約42萬億韓元）追加預算案。這壹金額是戰前烏克蘭年國內生產總值（GDP）的五分之壹，是開戰後美國向烏克蘭支援的34億美元的約10倍。有評價稱，只是沒有派兵而已，這實際上是參戰水平的支援。提及“核戰爭”並警告西方介入的俄羅斯和美國的“代理戰爭”正在加劇。 ○ 美國 VS 俄羅斯的“代理戰”？ 拜登當天在白宮發表演講時表示：“為了支援為自由而戰鬥的烏克蘭，需要這壹預算案，”“雖然戰鬥的費用並不便宜，但屈服於攻擊的代價會更貴。”330億美元由武器和彈藥等軍事援助200億美元、經濟援助85億美元、人道主義援助30億美元等組成。路透社報道說，軍事援助200億美元是去年俄軍預算的三分之壹。 美聯社分析說：“這壹援助方案是為了向俄羅斯總統普京表明，美國今後將繼續提供武器援助。”拜登也表示：“只要攻擊和殘暴在持續，美國將繼續提供軍事支援。”烏克蘭總統澤連斯基表示：“感謝美國人和拜登總統。希望美國國會盡快予以批準。” 美國國會也為武器援助助了壹臂之力。美國眾議院當天以超黨派的支持通過了二戰時期為援助歐洲聯盟國家的武器貸款法修訂案。該法律簡化了美國向外國提供武器時所需的行政程序等，實際上可以隨時、無限制地支援武器。拜登總統簽字後，法案將立即生效。 拜登就俄羅斯中斷向羅馬尼亞和波蘭供應天然氣壹事表示：“我們不允許他們為逃避侵略的結果而使用原油或天然氣，”“我們正在和韓國、日本、卡塔爾等其他國家進行合作，以幫助歐洲同盟國。” 有分析認為，美國的全力援助表明了“將在烏克蘭戰爭中獲勝”的意思。此前，美國國防部長奧斯汀26日訪問烏克蘭首都基輔時表示：“美國希望俄羅斯能夠弱到無法完成入侵烏克蘭等事情的程度。” 但是，美國對“事實上是不是代替烏克蘭進行戰爭”的觀點持謹慎態度。當天拜登也表示：“我們不是攻擊俄羅斯，而是幫助對抗俄羅斯侵略、守護自己的烏克蘭。” ○ 俄軍在聯合國秘書長到訪時攻擊基輔 聯合國秘書長古特雷斯前壹天在莫斯科與普京總統會談後，當天訪問基輔。他在與澤連斯基的會談中表示：“聯合國安理會為阻止這場戰爭而做的壹切都失敗了，”“這壹失敗成為了巨大的失望、挫折和憤怒的源頭。”在憤怒地表示“聯合國應該關門”的澤連斯基面前，古特雷斯自責了聯合國的局限性。 會談結束後不久，俄羅斯軍隊向基輔謝烏琴基地區發射了5枚導彈。據悉，壹座25層建築的壹層和二層部分受損，10人受傷。澤連斯基批評說：“這說明了俄羅斯領導層試圖侮辱聯合國和聯合國所代表的壹切。”聯合國方面表示：“即使考慮到這裏是戰爭地區，沖擊也非常大。”

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