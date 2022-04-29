“想要參加超級聯賽的米克爾森提前拿到了382億韓元”. April. 29, 2022 07:32. by 姜泓求 windup@donga.com. 菲爾•米克爾森（52歲•美國•照片）的“超級高爾夫”參賽計劃正在逐一公布。英國《每日電訊報》28日報道說，米克爾森以全部參加“LIV高爾夫邀請賽”8場比賽爲條件，得到了高達3000萬美元（約382億韓元）的預付款。 由沙特國富基金（PIF）大股東LIV高爾夫投資主辦的該系列賽將從6月9日開始在英國倫敦近郊溫特沃斯的世紀高爾夫俱樂部舉行揭幕戰，比賽爲期三天。之後將陸續在美國波士頓、芝加哥、泰國曼谷、沙特阿拉伯吉達等地舉行。 各大賽的獎金包括冠軍獎金400萬美元（約51億韓元）在內，總獎金高達2000萬美元（約255億韓元）。比賽共進行3輪，不設淘汰線，最後一名（第48位）也可以獲得12萬美元的獎金。對于米克爾森來說，還可以獲得更多的資金。 此前，米克爾森曾要求美國職業高爾夫（PGA）巡回賽方面允許其參加該系列賽揭幕戰。但是PGA巡回賽方面已經表示，將永久除名加入超級高爾夫聯賽的球員。《每日電訊報》報道說，除米克爾森外，路易•烏修仁（40歲•南非共和國）、塞爾吉奧•加西亞（42歲•西班牙）、李•韋斯特伍德（49歲•英格蘭）、伊恩•保爾特（46歲•英格蘭）等也將參加LIV高爾夫邀請賽。 另外，1999年至2011年期間擔任老虎伍茲（47歲•美國）球童的史蒂夫•威廉姆斯（59歲•斐濟）表示，在伍茲的全盛時期被視爲競爭對手的選手不是米克爾森，而是維傑•辛格（59歲•斐濟）。威廉姆斯最近在出演某高爾夫播客節目時表示：“雖然與米克爾森有過競爭關系，但與辛格的競爭更加激烈。兩人真的很討厭輸給對方。”伍茲在最後第4輪比賽中打出低于標准杆8杆的成績，以2杆優勢擊敗辛格，逆轉取勝的2006年德意志銀行錦標賽就是最典型的比賽。

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