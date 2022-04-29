家電-電視雙引擎發力……LG電子創下曆史最高業績. April. 29, 2022 07:31. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 得益于生活家電事業的持續增長勢頭，LG電子第一季度（1 ~ 3月）創下了曆史最高銷售額和營業利潤。 LG電子28日公布，銷售額爲21.1114萬億韓元，營業利潤爲1.8805萬億韓元。與去年第一季度相比，銷售額和營業利潤分別增加了18.5%和6.4%。以低成果職員爲對象實施自願退休等人力結構更新費用雖然被反映在各事業本部，但反映了一次性專利收益，對營業利潤的增加産生了影響。 生活家電（H&A）、汽車零部件（VS）、商務解決方案（BS）事業本部實現了季度最高銷售額。特別是，Objet Collection和蒸汽家電等高端産品銷售增加趨勢持續的H&A事業本部的銷售額比去年增加了18.8%，達到7.9702萬億韓元。VS事業本部在全球車載半導體供需困難，生産出現差池的情況下，信息娛樂、動力總成、照明等的銷售都有所增加。信息技術（IT）産品的新增、更換需求增加，企業間交易（B2B）市場呈現恢複趨勢，BS事業本部的銷售額也達到了2.0167萬億韓元，季度銷售額首次超過了2萬億韓元大關。 生産、銷售電視的HE事業本部也因有機發光二極管（OLED）電視等高端産品的人氣，銷售額達到了4.0649萬億韓元。自2020年第4季度（10~12月）以後，連續6個季度創下了4萬億韓元左右的銷售額。

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