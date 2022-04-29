首次尹-拜會，要展現讓核威脅黯然失色的“同盟力量”. April. 29, 2022 07:32. . 當選總統尹錫悅的發言人裴賢鎮昨天表示，尹錫悅將於5月21日與美國總統拜登舉行首次首腦會談。美國白宮也正式宣布，拜登將於20日至24日訪問韓國和日本。這是尹錫悅政府上臺11天後舉行的超高速首腦會談。裴賢鎮說：“兩國間的全面戰略同盟將會迎來進壹步發展的歷史性轉機。” 雖然此次韓美首腦會談以拜登總統出席“四方安全對話”峰會為契機提前舉行，但從最近朝鮮核、導挑釁引發的韓半島局勢來看，可以看作是反映其緊迫性的最佳時機。拜登總統首次亞洲之行始於韓國而不是舉行四方峰會的日本，也是出於這個原因。 朝鮮最近大幅降低了使用核武器的門檻，提高了對外威脅的力度。朝鮮很有可能瞄準新政府的出臺和拜登總統訪韓，進行第七次核試驗等大型挑釁。韓美首腦應該肩並肩，通過加強延伸威懾和聯合軍演正常化等展示“同盟力量”，明確警告金正恩的核威脅行不通。 兩國首腦之間的議題不僅限於應對朝核問題。在美中戰略對抗激化、俄羅斯入侵烏克蘭、新冷戰對抗格局固定的情況下，作為共享民主和人權價值的自由陣營的核心軸，這是展現團結意誌的機會。它將超越全球供應網合作、加強韓美日三方合作、階段性加入“四方”，通過擴大對烏克蘭的人道支援，成為進壹步升級為全面戰略同盟的契機。 美國對尹錫悅新政府寄予厚望。特別是希望韓國通過參與牽制中國的印度太平洋戰略發揮積極作用。這與提出“全球中樞國家”的新政府的對外構想相吻合。但是，在推進過程中，還可能引發外交摩擦，因此迫切需要調整速度，實現國家利益最大化的幹練的接觸。如果說拜登總統是老練的外交專家，那麽尹錫悅當選總統在外交方面就近乎門外漢。今後3周，要做好充分的準備。

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