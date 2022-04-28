有眼光的畫家. April. 28, 2022 07:43. . 文森特•梵高被稱爲厄運天才畫家。身前過著貧窮和瘋狂生活的他，一生只賣了一幅畫。欣然購買所有人都不理睬的梵高作品的正是比利時畫家安娜•博什。博什是怎樣、又是爲何收集從未見過的異國無名畫家的畫作呢？ 博什是在比利時活動的印象主義畫家。得益于富裕的父親，她與弟弟歐仁一起悠閑地從事畫家活動，收集了年輕畫家的作品。她一生收集的作品有431件之多。博什還是由20名比利時激進美術家組成的“20”團體的成員。這幅肖像畫是由同一團體會員特奧•範裏塞爾貝赫畫的。用點描法繪制的畫作中，博什一手握著調色板，另一手握著毛筆凝視著遠處。一眼就能看出她作爲專業畫家的自豪感。20人會團體在舉行年度展示會時還邀請了海外作家，在1890年的展示會中，保羅•西尼亞克、保羅•塞尚、保羅•高更連同梵高在內被邀出席。包括《向日葵》在內，梵高當天共參展了6件作品，其中博什以400法郎的價格購買了《紅葡萄園》。 事實上，博什的弟弟歐仁是梵高在法國阿爾勒認識的親密朋友。姐姐通過弟弟熟悉了梵高的情況。雖然梵高的才能也受到了高度評價，但當時姐姐購買作品主要是爲了想讓弟弟高興。那年夏天，梵高結束了自己的生命，因此這幅畫成爲梵高生前賣出的唯一作品，博什成爲唯一了解梵高畫價值的收藏家。 博什是一位有眼光的好畫家，但生前並沒有得到認可。1936年去世時，她給家中園藝師的女兒留下了140多幅作品。她的宗孫、名牌陶瓷企業“Villeroy & Boch”的董事會主席魯伊特文•馮•博赫1968年重新購買並公開後，才作爲畫家重新受到關注。美術評論家

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