因立法獨奏而變成壹張廢紙的“先進化法”，早知今日何必當初？. April. 28, 2022 07:42. . 共同民主黨昨天在國會法制司法委員會上強行處理了“完剝檢調”（完全剝奪檢察機關調查權）立法。國民力量黨在法司委全體會議之前要求組成議案調整委員會，包括退黨的無黨派議員閔炯培在內，共同民主黨以4比2通過了這壹議案。在隨後舉行的全體會議上，共同民主黨撇開國民力量黨，以起立表決的方式單獨處理了“完剝檢調”法案。從提交法案到通過法案只用了8分鐘。共同民主黨表示要立即召開全體會議，但國民力量黨卻表示要用無限制辯論來對抗。新政府上臺在即，不雅的“狗血國會劇”再次上演。 國會先進化法是以防止多數黨的立法獨角戲、強化少數黨作用為宗旨，朝野協商於2012年5月采用的。其核心內容是，為了深入討論少數黨所擔心的爭議法案的處理，成立了議案調整委員會，允許以少數黨議員為中心進行限制辯論來阻撓議事。文在寅總統在擔任在野黨代表（黨首）的2015年9月接受媒體采訪時也積極評價說：“先進化法的宗旨是，通過對話和妥協實現協商壹致的政治。” 但是在共同民主黨處理“完剝檢調”法案的過程中，這種立法宗旨完全消失。故意讓閔炯培議員退黨，使他成為法司委議案調整委員會表決所需的無黨派議員。按照慣例，議案調整委員長由最高齡議員擔任，因此讓高齡的金振杓議員擔任本沒有任何關聯的司法委職位。為了阻止單方面強行立法而引進的先進化法的核心已經消失，只剩下外殼。既然如此，當初為什麽要制定這壹法律呢？ 先進化法成為無用之物，國民力量黨也不是沒有責任。國民力量黨的前身新國家黨在執政黨時期曾經批評“先進化法成了在野黨的擋箭牌”。6年前，還把以先進化法為由不處理法案的國會議長，以侵害國會議員的立法權為由，向憲法法院提交了權限爭議審判。憲法裁判所的駁回決定雖然維持了先進化法的命脈，但也給共同民主黨提供了利用先進化法耍小伎倆的借口。 朝野應該對先進化法的根本宗旨有著共鳴。但是，不能壹再根據當時的議席數或政治上的有利與不利來隨意解釋或惡意利用先進化法。照這個樣子，政治文化的先進化將越來越遙遠，只會持續對抗和矛盾的政治。必須遵守先進化法的宗旨，對尖銳的爭議法案進行充分的深思熟慮和協商。

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