韓美計劃在拜登訪韓前歸還龍山基地的四分之壹. April. 28, 2022 07:43. by 崔智善, 申晋宇 aurinko@donga.com,niceshin@donga.com. 預計韓美將在下個月美國總統拜登訪韓之前，就返還位於首爾市龍山區國防部新辦公樓附近的南點西側地皮達成協議。如果此次達成歸還協議，相當於整個龍山美軍基地25%的約50萬平方米的土地將被歸還。據悉，此次歸還預定地包括從二村站附近的美軍基地13號門朝向新辦公樓入口及周邊的大部分地皮。當選總統尹錫悅將從下個月就任當天（10日）起，在新辦公樓五層的臨時辦公室開始工作。 據多名政府及駐韓美軍消息人士27日透露，韓美正在以歸還龍山美軍基地用地為目標，協商細節。據悉，韓美正在協商在拜登總統訪韓之前的5月第三周之前歸還全體地皮（203萬平方米）中25%（50萬平方米）的方案。 目前，龍山美軍基地只歸還了總面積的10%（21萬平方米）。此前，韓美去年7月曾達成協議，在今年上半年之前歸還50萬平方米的土地，但此後取得進展的協議內容尚未公開。通過此次協商，如果在5月底之前就追加歸還約29萬平方米達成協議，那麽“上半年歸還25%”的計劃就將了結。 據悉，此次歸還對象包括新辦公樓西南側的大部分美軍用地。特別是，從位於二村站前的美軍基地13號門到新辦公樓的入口通道等也將歸還。從新辦公樓到13號門的直線距離為900米。 如果與新辦公樓相鄰的西南方向的大部分地皮提前返還，尹錫悅辦公室的周圍將具備與國民自由溝通的基礎。此前，尹錫悅親自宣布辦公室搬遷方案，並表示“將把國防部用地和美軍基地歸還用地聯系起來，迅速建設成公園。”

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