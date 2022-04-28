韓元對美元匯率突破1265：1……因景氣放緩的恐懼而暴跌. April. 28, 2022 07:44. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓元對美元的匯率壹下子突破了1265：1，韓國經濟進入了緊急狀態。繼美國的緊縮步伐和烏克蘭事態之後，中國的“封城”措施不斷擴散，全球經濟放緩的恐懼正在壓制金融市場。 在27日的首爾外匯市場，韓元對美元的匯率比前壹天暴跌14.4韓元（韓元貶值），以1265.2韓元比1美元收盤，連續三天刷新歷史紀錄。這是自新冠疫情擴散初期的2020年3月23日（1266.5韓元）之後，匯率首次超過1260韓元。 收盤前壹度達到1266.0韓元。韓元對美元的匯率到上周為止壹直維持在1240韓元線，但進入本周後暴跌了26.1韓元。 分析認為，這是因為在全球通貨膨脹壓力持續的情況下，中國的封城措施繼上海之後又擴大到北京部分地區，外界對中國經濟放緩的憂慮越來越大，對安全資產美元的需求正在劇增。受此影響，韓國綜合股價指數也下跌1.1%，以2639.06收盤。 首爾大學經濟系教授安東賢表示：“美聯儲預告高強度緊縮，美元強勢將持續壹段時間，”“上半年內匯率有可能超過1300韓元。”

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