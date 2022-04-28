聯合國邁出牽制常任理事國否決權的第壹步. April. 28, 2022 07:44. by 兪載東 jarrett@donga.com. 聯合國安理會5個常任理事國（美國、英國、法國、中國、俄羅斯）當地時間26日首次制定了牽制行使否決權的裝置。 當天，在美國紐約聯合國總部舉行的聯合國大會上，以上述內容為主的決議獲得通過成為共識。由歐洲小國列支敦士登主導、美國和英國等83個國家共同提出的這壹決議規定，如果安理會行使否決權，將在10天內召開全體會議，由相關常任理事國代表作為第壹個發言者出席並說明其理由。成員國可以對此進行討論。 該決議雖然不會從根本上切斷常任理事國的否決權，但是通過讓大會進行討論，有可能起到外交上壓迫行使否決權的效果。決議立即生效。 主導這壹決議的列支敦士登常駐聯合國代表克裏斯蒂安·貝納貝澤表示：“該決議旨在進壹步反映在國際和平與安全問題上沒有否決權的國家的聲音。”美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯·格林菲爾德當天通過推特就決議獲得通過表示“有好消息”。 這壹決議是為了牽制入侵烏克蘭的俄羅斯。有人批評說，挑起戰爭的俄羅斯對針對本國的制裁或譴責決議行使“自我否決權”，使聯合國變得形同虛設。特別是，烏克蘭總統澤連斯基強烈批評聯合國，要求“關門”。因此，最近聯合國要求全面改革安理會系統的呼聲越來越高。入侵烏克蘭後，聯合國大會通過了兩次譴責俄羅斯的決議，但與安理會決議不同，它們沒有法律約束力。美聯社評價說：“安理會的改革嘗試持續了40年，但每次都以失敗告終，”“此次聯合國大會邁出了提醒國際社會註意常任理事國行使否決權的第壹步。” 預計此次決議將對安理會今後對朝鮮的討論產生影響。每當中國和俄羅斯對朝鮮核試驗或發射導彈的安理會制裁行使否決權時，都會舉行聯合國大會。如果經常在聯合國舞臺上討論朝鮮問題，中國和俄羅斯就會對行使否決權感到負擔。

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