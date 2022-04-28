“爲了展現最不像巴黎的樣子，選擇了黑白電影”. April. 28, 2022 07:44. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 被譽爲華麗城市的法國巴黎出現在了黑白電影世界。執導將于下月12日上映的電影《巴黎13區》的導演雅克•歐迪亞（70歲•照片）最近在接受視頻采訪時表示：“巴黎雖然美麗，但也是剝制的城市。因爲想展現最不像巴黎的樣子，所以選擇了黑白電影。” 歐迪亞導演2015年憑借講述法國移民者生活的電影《流浪的迪潘（Dheepan）》在戛納電影節上獲得了最高獎—金棕榈獎。2009年他又憑借《預言者》在戛納電影節上獲得了評委會大獎。 《巴黎13區》與主要講述暴力犯罪的衆多前作不同。影片以巴黎種族、文化多樣性突出的13區爲背景，講述20、30多歲四名男女的愛情故事。 電影講述了通過約會軟件與陌生人一見面就發生性關系後分手的艾米麗（露西•張飾）和除了與異性相悅之外，對認真地談一場戀愛不感興趣的卡米耶（馬吉塔•桑巴飾）等自由生活的4人4色年輕人的日常生活。爲了描繪他們坦誠而毫無顧忌的戀愛故事，導演多次讓主人公們全裸登場。歐迪亞導演表示：“不認爲尺度高，年輕人經常通過應用程序尋找睡覺對象，如果想展示他們在發生肉體關系後聊些什麽，有必要准確地拍攝戀人們纏綿的場面。” 影片改編自《紐約客》漫畫家、美國作家阿德裏安•湯米奈的《殺戮與死亡》等3部短篇圖文小說。2019年憑借《燃燒女子的肖像》獲得戛納電影節最佳編劇獎的法國另一位巨匠瑟琳•席安瑪導演（42歲）也參與了劇本的制作。這是法國前後輩大師合作創作的作品，因此更加受到關注。 歐迪亞導演最後表示，“這部電影是自己認爲的自己和實際自己之間存在背離的人物尋找真正的自己的電影。因爲是和演員們幸福地拍攝的作品，所以希望韓國觀衆也能一起感受到我拍攝這部電影時的喜悅。”

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