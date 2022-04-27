經濟副總理人選秋慶鎬：“綜合房地產稅和轉讓稅等房地產稅制將恢復正常”. April. 27, 2022 08:12. by 具特敎 kootg@donga.com. 經濟副總理兼企劃財政部長候選人秋慶鎬（照片）表示，將改革綜合房地產稅和轉讓所得稅等房地產稅制。他還暗示，將下調最高稅率為25%的法人稅。 秋慶鎬在5月2日舉行人事聽證會之前於26日向國會提交的答辯書中就房地產稅制表示：“為了管理房地產市場，有必要從恢復過度利用房地產稅制、穩定房地產市場等角度出發，根據稅收基本原則進行改革。”不過，他還表示：“具體的房地產稅制改革方案和實行時間等，將根據市場情況等決定。” 關於綜合房地產稅，他表示：“文在寅政府將房地產稅制過度用於不符合稅收基本原則的管理房地產市場的目的，”“其結果，存在單套住宅擁有者和多套住宅擁有者整體稅負劇增的問題。”他還說：“將適當調整稅負，讓過度利用恢復正常。” 對於對多住宅擁有者重課轉讓稅的制度，他強調：“現行的重課稅制度有必要從過度的稅負適當化、穩定房地產市場等角度來恢復正常。”總統職務接管委員會決定，從5月11日開始，暫時免除多住宅擁有者轉讓稅重課壹年。目前，調整對象地區的兩套住宅擁有者將承受轉讓稅基本稅率（6~45%）上20個百分點，而三套住宅擁有者將接受30個百分點的重稅。 此外，秋慶鎬還就當選總統尹錫悅競選公約中綜合房地產稅和財產稅的合並問題認為：“考慮到國際事例和財產課稅原則等，從中長期角度推進比較好。” 秋慶鎬還計劃改革文在寅政府上調的法人稅課稅體系。他強調：“有必要重新討論高最高稅率水平和復雜的課稅區間等現行法人稅課稅體系。”預計將討論降低25%的最高稅率、簡化現行四個階段法人稅課稅標準區間的方案等。 他還預告了公共機關的改革。對於朴槿惠政府時期壹度推進、文在寅政府執政後事實上已經化為烏有的公共機關成果年薪制的實施，他解釋說：“有必要將目前過度的以年薪為中心的公共機關報酬體系，改革為以成果及職務為中心的報酬體系。”

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