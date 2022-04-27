欺騙希特勒的異想天開間諜戰的內幕. April. 27, 2022 08:11. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 被稱爲戰爭電影名作的《1917》、《敦刻爾克》、《拯救大兵瑞恩》的背景具有戰鬥現場的共同點。電影《絞肉行動》（Operation Mincemeat）的氣質有些與衆不同。正面講述欺騙的諜報戰。在槍彈和炮彈穿梭的戰場背後，爲了改變戰爭版圖，進行了安靜、缜密的欺騙作戰。 背景是第二次世界大戰正酣的1943年英國倫敦。以英軍爲中心的盟軍針對希特勒的德軍，正在尋求扭轉戰局的方案。爲此策劃的作戰就是“絞肉行動”。在流浪者的屍體上穿上戰鬥服，僞裝成名爲“威廉•馬丁”的英軍海軍陸戰隊少校。策劃此次行動的英軍軍官蒙太奎（科林•費爾斯）和科爾蒙迪利（馬修•麥克迪菲恩）將威廉設定爲有名叫帕姆的未婚妻，詳細地創造他們最初是如何相遇等的“威廉故事”，將他裝扮成真實存在的人物。 該冒牌少校的任務是從潛艇上被扔到大海後，在西班牙海岸被故意發現。他身上挂著包含盟軍即將登陸希臘內容的盟軍首腦部的假絕密文件和帕姆的情書的腰包。該文件經過西班牙的德國諜報員傳達到希特勒手中，如果希特勒將其在戰略要地西西裏的兵力分散部署到希臘，盟軍就可以趁機占領西西裏。可以說，“威廉少校”是人體誘餌。 電影從通緝男性屍體的過程到寫假想未婚妻“帕姆”的信，並讓威廉攜帶的場面等，展現了從行動企劃階段到施行爲止的欺騙作戰的一切。雖然考慮到所有變數而實施了作戰，但是快速地展現了意想不到的地方出現變數的場面，讓觀衆非常焦急。 這是憑借《莎翁情史》在1999年奧斯卡金像獎上包攬最佳作品等7個部門的約翰•馬登導演的新作。衆所周知，“絞肉行動”是將二戰版圖轉變爲盟軍優勢，爲引導其走向終戰做出了貢獻。但是導演並沒有爲行動的成功歡呼，而是集中精力展現沒有特別興奮的蒙太奎和科爾蒙迪利的樣子。導演還淡然地展示了爲行動成功而登陸西西裏海岸並進攻時犧牲的盟軍士兵。 影片強調，被稱爲曆史上最偉大的欺騙作戰的作戰最終也只是克服某些人的犧牲取得的結果。排除悲壯感的導演素淡的導演能力非常突出。該片是一部名著戰爭電影，講述戰爭無論誰獲勝，最終都是悲劇的信息，讓人反複咀嚼戰爭和勝利是什麽。該片將于下月12日上映。

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