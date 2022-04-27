文-尹就“完剝檢調”場外攻防，不覺得丟人嗎？. April. 27, 2022 08:11. . 文在寅總統25日在記者招待會上表示：“我認為在國會議長樸炳錫的斡旋下兩黨之間達成的協議非常好。”他贊成立即剝奪除經濟、腐敗事件以外的檢察機關直接調查權，並在1年零6個月後取消檢察機關調查權調解方案。當選總統尹錫悅當天通過秘書室長張濟元表示，“辭任檢察總長時說過‘完剝檢調（完全剝奪檢察機關調查權）是腐敗完全橫行的社會’‘嚴重違背憲法精神’，我的說法和想法完全沒有改變”，要求重新進行協商。張濟元26日表示，“我認為文總統會對調解方案行使否決權”，直接向文總統施壓。 文總統對共同民主黨在他任期末強行推動“完剝檢調”立法壹事始終保持著模糊的態度。共同民主黨去年2月壹度推動“完剝檢調”，但隨著尹錫悅辭去檢察總長職務而中斷，這壹次在總統選舉結束後突然再次推進，青瓦臺表示“這是國會的時間”，沒有表明立場。文總統在25日舉行的記者招待會上，就共同民主黨強行推進法案的理由表示“不會說”，兩次拒絕回答。如果“完剝檢調”法案是檢察改革所必需的，文總統去年就應該整理。在任期即將結束的時候強行推進爭議巨大的法案的原因，難道他自己不也無法接受嗎？ 被稱為“尹核關”的核心親信、國民力量黨院內代表權性東與國會議長、共同民主黨簽署的協議，三天之後如覆手壹般推翻，尹當選總統的態度也是前後矛盾。接管委員會方面26日表示：“尹在調解方案達成協議當天從院內代表那裏聽取了情況報告，並沒有有任何介入或要求。”對於13天後成為國政最高負責人的當選總統來說，這實在是太牽強了。就算尹錫悅不知道成為政治入門契機的“完剝檢調”調解方案的內容，也是個問題，如果他是明知故縱、最終又改變態度，就更是個問題了。 刑事司法系統是國家的基礎，因此要慎重修改。特別是，如果在現政權贊成、未來政權反對的混亂中處理將帶來70年來最大變化的法案，法律穩定性將不可避免地受到很大動搖。文和尹分別不能擺脫放任共同民主黨立法狂奔的責任和推翻協議、煽動混亂的責任。文、尹現在還在朝著激化矛盾的方向展開場外攻防戰，在國民看來不覺得丟臉嗎？

한국어